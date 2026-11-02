英伟达 DLSS 5 加持下的《马力欧卡丁车͏ 世界》，画质堪比动画电影

IT之家 11 月 2 日消息，任天堂 Switch 2 发售一年多之后，在上个月被成功破解。这一下打开了闸门，不仅可以在主机上运行自制程序，还支持提取游戏镜像，进而为在电脑模拟器上运行 Switch 2 游戏铺平了道路。不过在 PC 玩家圈子里，仅仅以更高分辨率跑游戏还远远不够。依托模拟器和英伟达 DLSS 5 神经渲染技术，我们得以窥见任天堂游戏一种相当有意思的未来形态。

IT之家注意到，近日网上流出一段新视频，创作者 ChillyWillMD 演示了在电脑上借助英伟达 DLSS 5 神经渲染运行《马力欧卡丁车͏ 世界》。就在 Switch 2 模拟器方案问世没几天，这块 RTX 5060 Ti 显卡就能跑出 60 帧，本身已经很有看点（不过模拟器更吃 CPU 性能，演示搭配的酷睿 i9-13900K 算力十分充裕），但这场演示真正亮眼之处，在于神经渲染对画面效果的重塑。

任天堂向来不太重视抗锯齿，导致画面存在锯齿，角色模型尤为明显；赛车前灯的光照噪点也比较严重。但不可否认，DLSS 5 带来的光照改动，让这款游戏的观感，几乎接近《超级马力欧》大电影里的画面质感，而不像是一款 Switch 2 原生游戏。目前风格化美术的游戏里，DLSS 5 神经渲染效果出彩的案例并不多，《马力欧卡丁车͏ 世界》算是一个很好的样本，展示了未来可以实现的效果。

和其他开启 DLSS 5 神经渲染的模拟器游戏相比，《马力欧卡丁车͏ 世界》更能给我们一个贴近现实的未来想象，原因很简单：Switch 系列是目前唯一由英伟达提供芯片的主流游戏主机，而且 Switch 2 只搭载了轻量化版本的 DLSS 超分。由此不难推测，Switch 系列下一代主机，很有可能补齐英伟达 DLSS 套件里剩下的能力，比如帧生成和神经渲染。任天堂本身对充分运用英伟达这套技术态度偏保守，但如果其开放给第三方开发者使用，新主机就能形成和竞品拉开差距的特色。