百代电影公司推出催眠实验：抹除观众记忆，帮其找回初次观看经典电影的感觉

IT之家 11 月 2 日消息，法国电影制片与发行公司百代（Pathé）正在开展一项实验，尝试抹除人们对经典影片的记忆，让大家重新获得初次观看影片的感觉。

百代与催眠师维克多 · 克雷默（Victor Kraemer）合作，计划对 30 名影迷实施记忆催眠，看看他们能否重温初次观影的新鲜感。这项活动名为“百代回溯（Pathé Rewind）”。

IT之家注意到，活动报名现已截止，主办方会根据观影偏好、参与动机、时间是否合适以及是否同意参与本次宣传活动筛选申请者。入选参与者将和催眠师维克多 · 克雷默进行一对一线上催眠。

在正式放映影片前，参与者会再次接受他的催眠，之后在影院大屏观看影片。候选片单包括《黑客帝国》《七宗罪》《爱乐之城》和《星际穿越》，最终会选出这 30 位参与者最熟悉的那一部作为放映影片。

百代表示，这个实验当然无法保证催眠一定奏效，但结果值得观望。不过想必大多数人只想远远吃瓜，可不想被抹除记忆。尤其活动附带免责声明写道：“对于催眠的效果、产生的影响以及催眠带来的其他后果，百代不承担任何责任。”

免责声明还提到：“百代希望借这项实验研究，催眠能否打造全新的影院体验。百代不对催眠手段的有效性作出任何保证。”

这场实验将于当地时间 11 月 9 日，在海牙的 Pathé Buitenhof 影院举办。