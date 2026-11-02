黑客研发新型恶意木马 VOLTA，用 AI 分析受害者是否值得入侵

IT之家 11 月 2 日消息，据外媒 Tom's Hardware 报道，网络安全团队 Cisco Talos 发现了一款名为 VOLTA 的新型 Windows 恶意木马。该木马整合了 AI 模型，能够分析受害者的个人数据，评估其中的信息价值，并在完成相关操作后尝试自我删除，以降低被发现和追踪的风险。

据报道，VOLTA 能够收集受害者设备上的网页浏览记录、加密货币钱包、浏览器扩展程序、文本文档、聊天记录等各类敏感信息，并将相应文件上传至 Anthropic Claude 等在线 AI 产品分析生成摘要，以供黑客参考。在完成数据收集和价值评估后，VOLTA 便会尝试自行删除，以减少留下的攻击痕迹，增加安全人员调查和追踪的难度。

Cisco Talos 认为，这类恶意软件表明 AI 技术正在逐渐改变黑客行动方式，传统的大规模无差别攻击不仅容易暴露行踪，还需要投入大量时间等待潜在收益，最终回报也存在较大不确定性。相比之下，先收集数据、再利用 AI 评估目标价值的方式，有助于攻击者筛选更有利可图的目标，可能使大型机构及高管等群体面临更加精准的网络攻击风险。

不过，普通用户也不能因此掉以轻心。即使个人电脑中的文件缺乏直接的经济价值，浏览记录、消费习惯、生活轨迹及社交关系等信息仍可能被用于用户画像分析。攻击者可以借助 AI 从这些数据中挖掘个人偏好和潜在弱点，进而策划更具针对性的诈骗、社交工程攻击等恶意活动，进一步增加个人信息保护的难度。