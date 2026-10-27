Anthropic 确认其内部系统遭访问：客户对话、模型权重未受影响

IT之家 10 月 27 日消息，据《华盛顿邮报》当地时间 10 月 26 日报道，网络安全初创公司 Cathedral 称，其研究人员利用 AI 智能体在不到 12 小时内通过第三方商业软件的漏洞，找到进入 Anthropic 内部系统的路径。

Anthropic 随后确认，部分销售、人力资源和 IT 系统遭到访问，但客户与 Claude 的对话、模型回复、源代码及模型权重均未受到影响。

Cathedral 由美国政府效率部（DOGE）前成员创办。根据该公司一份尚未正式发布的报告草稿，研究人员在 Anthropic 的外部安全研究计划下开展测试，利用企业销售和行政管理软件中的漏洞，接触到会议记录、员工薪资与录用信息，以及讨论先进 AI 模型的 Slack 消息等内部信息。

Anthropic 表示，研究人员访问的是范围有限的销售、人力资源和 IT 系统。公司称，自身监控系统在 Cathedral 提交报告前，就已发现部分相关活动，并在当天关闭了研究人员的访问权限。

Anthropic 还表示，公司已停用受影响的第三方软件，直至相关供应商确认漏洞得到修复，并向美国联邦政府相关部门通报情况。该公司称，目前没有证据表明 Cathedral 以外的人员利用了这些漏洞（IT之家注：相关软件供应商的名称及具体漏洞细节尚未公开）。