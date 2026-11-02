宁德时代与蓝色向量达成合作，为 SKYLA V30 定制开发航空动力电池

IT之家 11 月 2 日消息，今日，宁德时代宣布与蓝色向量同时签署战略合作协议和产品合作协议。宁德时代为蓝色向量 SKYLA V30 飞行器定制开发航空动力电池。蓝色向量选定宁德时代作为独家电池合作伙伴，双方共同推进电动航空技术的创新与应用。

蓝色向量方面称，对于 eVTOL 而言，动力电池系统直接影响整机重量、航程、飞行性能与运行安全。相较于地面交通工具，电动航空对动力系统的安全性、可靠性和轻量化提出了更高要求，相关技术还需经过系统集成、工程验证与适航审定等环节的持续检验。

宁德时代在电池技术研发、系统安全设计、制造工艺与质量管理等方面拥有深厚积累。蓝色向量专注于 eVTOL 的研发、生产、销售与运营服务，旗下 SKYLA V30 是一款纯电动倾转旋翼 eVTOL 飞行器，持续推进整机设计、动力系统集成、飞行控制及软件定义飞机架构等关键技术的研发与工程验证。

除 SKYLA V30 型号合作外，双方还将围绕技术创新、科研协同、标准制定、市场拓展和场景运营等方面开展合作。

IT之家注意到，SKYLA V30 是一款 2.5 吨级、6 座纯电载人 eVTOL，采用倾转旋翼构型，兼具垂直起降能力与固定翼高效巡航性能，拥有 260 公里续航，支持 320 公里 / 小时最高航速。