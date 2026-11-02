Lumentum 2027 财年第一财季归母净利润 3.6 亿美元，同比增长 8478.57%

IT之家 11 月 2 日消息，Lumentum今日发布 2027 财年（2026年6月28日～2027年7月1日）第一财季（2026年6月28日～2026年9月26日）报告：

营业总收入 ：12.63 亿美元（IT之家注：现汇率约合 84.1 亿元人民币），同比增长 136.5%，环比增长 25.5%

毛利润 ：6.44 亿美元（现汇率约合 42.9 亿元人民币），同比增长 254.82%，环比增长 34.93%

毛利率 ：51%

归母净利润 ：3.6 亿美元（现汇率约合 24 亿元人民币），同比增长 8478.57%，环比扭亏为盈

扣非净利润 ：4.61 亿美元（现汇率约合 30.71 亿元人民币），同比增长 433.68%，环比增长 41.31%

基本每股收益 ：3.9 美元（现汇率约合 25.98 元人民币），同比增长 6400%

稀释每股收益 ：3.54 美元（现汇率约合 23.58 元人民币），同比增长 6980%

资产负债率：37.14%，环比增长 0.69 个百分点

AI 解读 Lumentum FY2027 财年第一财季业绩全面超出华尔街一致预期，营收 12.63 亿美元（现汇率约合 84.1 亿元人民币） 亿美元高于市场一致预期的约 12.5 亿美元，Non-GAAP 摊薄 EPS 4.57 美元（现汇率约合 30.44 元人民币） 美元显著高于市场预期的约 4.22 美元，盈利端超预期幅度尤为突出。 公司基本面与本季业绩亮点 Lumentum（NASDAQ: LITE）是全球光电子与光子技术领军企业，产品覆盖高性能激光器、光模块、光交换子系统，主要服务于 AI 数据中心互连、云计算网络及下一代通信基础设施。本季为 FY2027 财年第一财季（截至 2026 年 9 月 26 日）： 营收实现高速增长 ：单季净营收 12.63 亿美元（现汇率约合 84.1 亿元人民币） 亿美元，同比增长 136.5%，环比增长 25.5%；其中 Components 业务收入 7.54 亿美元（现汇率约合 50.24 亿元人民币） 亿美元（占比 59.7%），Systems 业务收入 5.08 亿美元（现汇率约合 33.86 亿元人民币） 亿美元（占比 40.3%，同比大增 228.8%），光泵浦激光器与光电路开关（OCS）为主要增长引擎。

盈利能力大幅跃迁 ：GAAP 毛利率达 51%，同比提升 1700bps，环比提升 360bps；Non-GAAP 毛利率 53.2%，Non-GAAP 经营利润率 42.3%（去年同期仅 18.7%），规模效应与产品结构升级共振。

利润端实现跨越式改善 ：GAAP 净利润 3.6 亿美元（现汇率约合 24 亿元人民币） 亿美元（对应摊薄 EPS 3.54 美元（现汇率约合 23.58 元人民币） 美元），Non-GAAP 净利润 4.61 亿美元（现汇率约合 30.71 亿元人民币） 亿美元（对应 Non-GAAP 摊薄 EPS 4.57 美元（现汇率约合 30.44 元人民币） 美元），较去年同期 Non-GAAP 净利润 8640 万美元（现汇率约合 5.75 亿元人民币） 亿美元实现数倍增长。

订单储备强劲 ：本季斩获第二大 NPO/CPO 订单，附带超 50 亿美元（现汇率约合 333.04 亿元人民币） 亿美元的采购承诺，OCS 业务正逐步成长为数十亿美元级的年度收入流。

现金储备充裕：季末现金、现金等价物及短期投资合计 20 亿美元（现汇率约合 133.22 亿元人民币） 亿美元，较上季末减少 7.59 亿美元（现汇率约合 50.54 亿元人民币） 亿美元（主要受可转换债券转股及营运资金变动影响）。 下季业绩指引 公司给出 FY2027 第二财季强劲指引：净营收区间 15.75 亿美元（现汇率约合 104.91 亿元人民币） 亿美元 ～ 16.25 亿美元（现汇率约合 108.24 亿元人民币） 亿美元（隐含环比约 +25%），Non-GAAP 经营利润率 45.0% ～ 46.0%，Non-GAAP 摊薄 EPS 区间 5.9 美元（现汇率约合 39.3 元人民币） ～ 6.2 美元（现汇率约合 41.3 元人民币）。管理层明确表示预计下季将实现约 3.5 亿美元（现汇率约合 23.31 亿元人民币） 亿美元的环比营收增量，且下季经营利润率有望超过 45%。 估值与投资价值 当前公司正处于 AI 算力光互连基础设施的高速放量周期，业绩增速、毛利率水平及订单能见度持续超市场预期。结合一致预期的目标价空间以及产品端（CPO/OCS/云光模块）的长期成长逻辑，公司在光电子赛道的龙头地位进一步巩固。

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