拿下 17 万台订单：MacBook Neo 成为苹果瞄准教育市场的新王牌

IT之家 11 月 3 日消息，苹果公司近日在 2026 财年第四季度财报电话会议上披露，已向菲律宾的教师和学生售出 17 万台 MacBook Neo。

这一规模使其成为苹果迄今最重要的教育采购订单之一，也表明该公司正借助更低价的入门级 Mac 产品，加速拓展新兴市场与教育生态。

MacBook Neo 于 2026 年 3 月发布，是苹果首款搭载 iPhone 芯片 A18 Pro 的笔记本电脑。该产品最初面向教育市场定价 499 美元（IT之家注：现汇率约合 3,324 元人民币），但苹果在 10 月下旬将其上调至 649 美元（现汇率约合 4,323 元人民币）；即便如此，它仍是苹果当前售价最低的 MacBook 产品。

在菲律宾，面向教育用户的 256GB 版 MacBook Neo 售价约为 721.25 美元（现汇率约合 4,804 元人民币），512GB 版约为 837 美元（现汇率约合 5,575 元人民币）。尽管价格较最初有所上涨，其相对低廉的定位仍对预算有限的学生、教师及教育机构具有吸引力。

苹果 CEO 约翰 · 特努斯在财报电话会上表示，此类机会能够吸引更多用户进入苹果生态系统，并推动公司业务增长。对苹果而言，教育市场不仅是硬件销量来源，更是培养长期用户习惯、带动服务与应用生态扩张的重要入口。