苹果 MacBook Neo 2 笔记本曝光：2027 年上半年见，内存升级至 12GB

IT之家 10 月 28 日消息，彭博社昨日（10 月 27 日）报道称苹果正在筹备第二代 MacBook Neo，预计将在 2027 年上半年发布。

初代 MacBook Neo 于 2026 年 3 月上市，凭借较低价格和便携定位迅速成为苹果的热门产品。报道指出，其市场表现超出预期，也促使外界普遍认为苹果会尽快推出后续机型。

从已知传闻看，MacBook Neo 2 的核心升级可能集中在性能与内存：新机或将搭载 A19 处理器，并将基础内存从现款的 8GB 提升至 12GB。

现款 MacBook Neo 采用 A18 Pro 芯片和 8GB 内存；若传闻属实，新款在多任务、网页浏览、轻度创作及 AI 相关应用中的体验有望更从容。

外观方面，报道称新机可能带来全新配色。目前 MacBook Neo 提供腮红粉、柑橘黄、靛蓝和银色四种选择，新一代机型的色彩策略或将继续面向学生、轻办公用户和首次购买 Mac 的消费者。

价格方面仍存在不确定性。初代 MacBook Neo 最初提供 599 美元（IT之家注：现汇率约合 4,002 元人民币）和 699 美元（现汇率约合 4,670 元人民币）两档，但 2026 年 6 月苹果以全球芯片短缺为由，将两档售价均上调 100 美元（现汇率约合 668.1 元人民币）。若供应链压力缓解，MacBook Neo 2 有望维持现价。