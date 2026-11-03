宝马高管：我们的纯电卖的好，反而有助于继续生产 V8 发动机

IT之家 11 月 3 日消息，据外媒 motor1 今天（3 日）凌晨报道，对于一直以燃油车“驾驶乐趣”著称的宝马而言，纯电车型的热销，却可能帮助宝马延续 V8 发动机的生产。

以澳大利亚市场为例，2025 年，纯电车型占宝马澳大利亚市场总销量的近 20%。根据澳大利亚最新的排放标准，车企需要控制所售车辆的平均二氧化碳排放量。纯电车型卖得越多，宝马就越有余地销售搭载高性能 V8 发动机的车型。

凭借出色的纯电车型销量，宝马不必为了满足排放要求而停产受欢迎的车型。宝马集团澳大利亚负责人维克拉姆 · 帕瓦在接受采访时指出：“我们完全有能力在不同动力系统之间取得平衡，也打算继续保持这种平衡。”

宝马近 10 年前提出的“选择的力量”理念，此后成为了品牌发展的指导方针。宝马通过共用平台、灵活生产以及不局限于单一技术路线的策略，同时投资多种动力系统。

因此，宝马仍然提供汽油、柴油、插混和纯电车型，既让消费者有更多选择，也能灵活应对市场需求和政府法规的变化。

宝马甚至没有放弃氢能源。今年 9 月，宝马还对 iX5 Hydrogen 氢燃料电池车进行了全面的实际使用环境验证测试。

过去几年，不少车企重新加大对内燃机的投入，V8 发动机也是投资重点之一。2025 年，通用汽车就曾宣布斥巨资延续八缸发动机的生产。

宝马 CTO 约阿希姆 · 波斯特今年早些时候透露，新一代内燃机从设计阶段就考虑了未来的排放法规。据IT之家了解，按照宝马的规划，直列六缸、V8 和 V12 发动机的生产还将在本世纪 30 年代持续下去。