LG 新能源 2026 财年前三季度净亏损 1.57 万亿韩元，同比由盈转亏

IT之家 11 月 3 日消息，LG 新能源今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度报（2026 年 1 月～2026 年 9 月）业绩快报及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）业绩快报报告：

2026 财年前三季度报 营业总收入 ：23.76 万亿韩元（IT之家注：现汇率约合 1,186.57 亿元人民币），同比增长 26.1%

营业利润 ：6,616 亿韩元（现汇率约合 33.04 亿元人民币），同比下降 54.9%

净利润 ：-1.57 万亿韩元（现汇率约合 -78.41 亿元人民币），同比由盈转亏

2026 财年第三财季 营业总收入 ：9.64 万亿韩元（现汇率约合 481.42 亿元人民币），同比增长 59%，环比增长 27.6%

营业利润 ：7,560 亿韩元（现汇率约合 37.75 亿元人民币），同比增长 25.7%，环比增长 567.3%

净利润：-2,969 亿韩元（现汇率约合 -14.83 亿元人民币），同比由盈转亏，环比减亏 5.3%

AI 解读 本次 LG 新能源 2026 年第三财季业绩快报显示，单季营业利润大幅超出市场机构普遍预期，表现亮眼。 公司主营业务 LG 新能源是全球领先的动力电池及储能系统制造商，主营电动汽车动力电池（软包、圆柱、46 系列等）、ESS 储能电池，客户覆盖通用汽车、特斯拉、本田等全球主流车企及储能系统集成商。 本次财报亮点汇总 2026 年第三财季单季： 营业收入达 9.64 万亿韩元（现汇率约合 481.42 亿元人民币）， 同比增长 59%，环比增长 27.6% ，创下单季历史新高；营业利润 7,560 亿韩元（现汇率约合 37.75 亿元人民币）， 同比增长 25.7%，环比增长 567.3% ；当期净亏损 2,969 亿韩元（现汇率约合 14.83 亿元人民币）。营收中包含美国 IRA 45X 先进制造生产税收抵免约 4,169 亿韩元（现汇率约合 20.82 亿元人民币），剔除后营收为 9.23 万亿韩元（现汇率约合 460.95 亿元人民币），营业利润为 3,391 亿韩元（现汇率约合 16.93 亿元人民币），剔除补贴后营业利润率为 +3.7%。

2026 年前三季度累计：累计营业收入 23.76 万亿韩元（现汇率约合 1,186.57 亿元人民币），同比增长 26.1%；累计营业利润 6,616 亿韩元（现汇率约合 33.04 亿元人民币），同比下降 54.9%；累计净亏损 1.57 万亿韩元（现汇率约合 78.41 亿元人民币）。 业绩驱动因素 北美 ESS 储能电池需求持续旺盛，带动产能利用率提升及出货量增长，成为营收创新高的核心驱动力。

欧洲软包电池出货回升、圆柱电池出货量稳步增长，产品组合改善推动盈利能力环比大幅修复。

美国 IRA 45X 税收抵免对北美生产形成补贴支撑，自 2026 年第一季度起公司将该补贴计入营收及其他收益列报。 后续展望与估值参考 本次披露为暂定业绩，最终数据尚需外部审计确认。公司将持续推进北美 ESS 产能扩张及 46 系列圆柱电池出货，若北美储能需求延续高景气，全年盈利改善趋势有望延续。投资者需关注 IRA 政策变动风险、下游 EV 需求波动及海外产能爬坡进度对盈利的影响。

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