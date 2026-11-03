香港“转数快”年底接通银联，扫码畅付全球 40 地、超亿家商户

IT之家 11 月 3 日消息，据《文汇报》今天（3 日）凌晨报道，香港金管局在“香港科技周”活动上公布了一系列新措施，“转数快（FPS）”将在今年年底接通银联国际，逐步支持银联及其合作网络在香港、内地及 40 多个海外市场逾一亿个商户，让用户扫描二维码付款，便利市民在本地及外游时免换现钞支付。

为提升跨境支付便利，“转数快”将结合银联国际，以二维码进行支付，便利市民出外旅游。金管局副总裁李达志昨天在记者会透露，首批可使用“转数快”支付的地区，有较大机会包括香港，以及内地、澳门、马来西亚和韩国等港人外游较多的地区，然后再分批推进至其他地区。至于地区推出的次序、交易限额等保安措施，晚些时候会公布详情。

系统若接驳成功，基本上所有接受银联二维码的地区都可使用，预计年底将先实现技术互联，逐步扩展覆盖银联有网络的全球逾 40 个国家及地区、超过一亿商户。

香港特区政府财政司司长陈茂波指出，金融科技提升效率效益，是取决于能和不同金融系统之间的互联互通，而非单纯加快个别系统的运作速度。 目前，“转数快”登记数目已超过 2,200 万个，去年港元支付交易每日平均金额达 162 亿港元（IT之家注：现汇率约合 137.63 亿元人民币）。 他认为，加强支付系统连接，有助用户更便捷地进行跨境支付，亦便利企业接受跨境付款。