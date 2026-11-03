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香港“转数快”年底接通银联，扫码畅付全球 40 地、超亿家商户

2026/11/3 9:03:44 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 11 月 3 日消息，据《文汇报》今天（3 日）凌晨报道，香港金管局在“香港科技周”活动上公布了一系列新措施，“转数快（FPS）”将在今年年底接通银联国际逐步支持及其合作网络在香港内地 40 多个海外市场亿商户用户扫描付款便利市民本地支付

为提升跨境支付便利，“转数快”将结合银联国际，以二维码进行支付，便利市民出外旅游。金管局副总裁李达志昨天在记者会透露，首批可使用“转数快”支付的地区，有较大机会包括香港，以及内地、澳门、马来西亚和韩国等港人外游较多的地区，然后再分批推进至其他地区。至于地区推出的次序、交易限额等保安措施，晚些时候会公布详情。

系统若接驳成功，基本上所有接受银联二维码的地区都可使用，预计年底将先实现技术互联，逐步扩展覆盖银联有网络的全球逾 40 个国家及地区、超过一亿商户。

香港区政府财政指出金融科技提升效率效益取决于不同金融系统之间的互通而非单纯加快个别系统的运作速度 目前，“快”登记数目已超过 2,200 万个去年港元支付交易每日平均金额 162 亿港元（IT之家注：现汇率约合 137.63 亿元人民币） 他认为加强支付系统连接有助用户便捷进行跨境支付便利企业接受跨境付款

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关键词：香港银联转数快

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