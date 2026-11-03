欧洲多国超市遭黑客攻击，冷冻设备瘫痪致大量食品报废

IT之家 11 月 3 日消息，据路透社报道，当地时间 2 日，欧洲多国超市遭遇黑客攻击，从瑞典到比利时，不少门店的冷藏、冷冻设备受到影响，部分超市只得丢弃食品。

黑客攻击导致数十家超市的冷藏柜和冷冻柜温度异常升高，受影响的包括阿霍德德尔海兹集团、Colruyt 集团在比利时和卢森堡的门店，以及瑞典连锁超市 ICA 和 Coop。宜家也有至少一家门店受到波及。

斯德哥尔摩一家 ICA 加盟店销售经理恩格拉 · 英瓦尔透露，店内“所有东西都毁了”。攻击发生在当地时间当天凌晨 2 时，但数小时后才被发现。“有人发动了网络攻击，我们所有冷冻柜的温度都升到了 50℃。”

ICA 发言人证实，夜间发生的事件影响了少数门店的冷藏和冷冻系统。

此次攻击与上个月法国发生的一起类似事件十分相似。据IT之家了解，黑客当时控制了数百家超市的制冷设备，引发火灾并造成食品损失。目前两次攻击均无人宣称负责。

比利时网络安全中心发言人卡特琳 · 埃格斯表示：“目前还不知道是谁发动了攻击，而且可能永远也查不出来。”

她对网络安全事件越来越频繁表示担忧，认为人工智能也是原因之一。“所有 IT 系统都可能存在漏洞。现在，攻击者可以借助 AI 利用这些漏洞，尤其是那些技术高超的攻击者。”

此次受到攻击的部分制冷设备采用了丹麦企业丹佛斯的温控技术。上个月法国的攻击同样涉及该技术。丹佛斯称，公司一直在协助客户采取修复措施。

欧盟委员会指出，最新发生的事件表明，网络威胁造成的破坏越来越严重。

欧盟委员会负责农业事务的委员克里斯托夫 · 汉森指出：“有人蓄意破坏我们的食品供应链，削弱消费者对食品供应链的信任。我们必须认真对待这一警告。网络攻击接连发生，实在令人担忧。”

在比利时以加盟模式经营 SPAR 超市的 Colruyt 集团称，旗下 5 家门店的冷藏系统遭到攻击。

爱尔兰批发商 Musgrave 也受到波及，旗下 13 家 SuperValu 超市的系统出现问题，部分冷藏和冷冻食品被迫下架。Musgrave 在声明中说：“监测系统发现问题后，我们立即采取了行动。调查仍在进行。”

网络安全公司 SentinelOne 研究员汤姆 · 黑格尔指出，此类攻击通常涉及敲诈勒索、政治目的或国家层面的行动。由于近期的攻击没有提出金钱勒索要求，他认为事件更像是蓄意破坏。“零售企业很容易成为攻击目标，因为大型连锁企业需要管理大量制冷控制器、楼宇管理系统、门禁设备和收银系统。”

他还指出，此类攻击很难追查来源。“攻击者只要登录一个暴露在外的控制面板，几乎就不会留下痕迹…… 对于防守方来说，一个青少年和一家情报机构发动的攻击，看起来可能没什么区别。”

上个月法国的网络攻击曾给家乐福造成严重影响。在比利时的 700 家门店中，有 15 家受到此次攻击波及。宜家也确认比利时一家门店受到影响，同时不排除其他门店出现运营中断的情况。

瑞典连锁超市 Coop 披露，旗下 800 家门店中有 7 家遭遇网络攻击，门店制冷系统被人擅自修改设置。Coop 还确认，丹佛斯是其供应商之一。

比利时连锁肉店 De Laet & Van Haver 创始人兼所有者吕克 · 德拉特介绍，凌晨 3 时 30 分，一名员工打电话将他叫醒，告知门店出了问题。他立即赶到安特卫普南部的门店，发现冷藏柜温度最高升至 18℃。

德拉特估计，受此次事件影响，约 1.5 万欧元（IT之家注：现汇率约合 11.2 万元人民币）的肉类产品报废。“太可怕了。黑客入侵了温度记录系统，还能远程修改设置。”

大量肉类不得不丢弃，也让德拉特感到十分愤怒。他认为，黑客的目的是扰乱欧洲经济。

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