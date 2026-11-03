应对服务业务增长压力，苹果有意通过第三方应用寻找“新商机”

IT之家 11 月 3 日消息，据外媒 TechCrunch 报道，苹果服务业务规模仍处于历史高位，增长压力同时也在不断加大。作为服务业务的核心，App Store 受到监管趋严和手游市场低迷的双重影响，拖累了整体业务增长。

不过，苹果在北京时间今天（3 日）早间的财报电话会议上透露，公司有意通过第三方应用寻找新的服务业务收入来源。

苹果 CFO 凯文 · 帕雷克在谈及 AI 未来可能带来的收入增长时提到：“从产品层面来看，我们认为 AI 能够吸引消费者升级设备或转投苹果产品，以体验最新功能。此外，第三方应用、合作业务以及苹果自有业务也都有发展机会。”

帕雷克没有具体说明第三方应用能够带来哪些商机。根据路透社 2 日的报道，投资者关心苹果能否通过 App Store 分发第三方 AI 智能体，并从中抽取佣金。

苹果整体服务业务虽然保持增长，但监管政策和法律变化冲击了部分市场的 App Store 佣金收入。IT之家从报道中获悉，第三方机构 8 月的估算显示，苹果在美国市场的佣金收入下降 18%，巴西和日本出台新规后，当地佣金收入也出现下滑。

苹果过去一直严格控制 App Store 内的支付渠道，对所有交易抽取佣金。然而，Epic Games 发起的诉讼最终迫使苹果允许开发者将用户引导至外部支付系统。其他国家和地区的法律诉讼也给 App Store 业务造成了进一步影响。

帕雷克在财报电话会议上谈及 App Store 的经营压力时，再次提到服务业务开拓新领域的机会。“我们注意到，一些因素影响了 App Store 的表现。9 月财季，App Store 的业绩与去年同期基本持平，第三方应用的付费订阅数量创下新高，增长达到两位数。与此同时，手游业务仍面临此前提到的不利因素，我们预计这种情况会延续到夏季财季。展望未来，12 月财季服务业务预计增长 8% 至 9%。这一预期考虑了我们对环比增长阻力的评估，主要来自第三方授权业务，以及刚才提到的汇率因素额外造成的 0.5 个百分点影响。”