全国放心消费平台正式上线：可扫码查看附近放心消费商家，百度地图、美团外卖、淘宝闪购、京东外卖已接入

IT之家 11 月 3 日消息，市场监管总局今日官宣，按照《优化消费环境三年行动方案（2025—2027 年）》《扩大消费“十五五”规划》等明确部署，市场监管总局正在全面推进放心消费单元和集聚区培育，在全国打造一批放心消费新场景、新地标、新品牌，改善消费体验、提振消费信心。

为了全面支撑和规范全国放心消费主体培育工作，为广大经营者和消费者提供一站式服务，市场监管总局创新建设了全国放心消费平台（微信搜索“消费查”小程序即可登录），于 11 月 3 日正式上线。

平台集成《全国放心消费单元和集聚区培育指引（试行）》的放心消费培育全流程。商家在平台上注册、在线承诺并经核验公示后即可参与放心消费承诺。

平台将为商家生成“一店一码”的放心消费码和全国统一的放心消费标识，供商家在经营场所广泛宣传，以更优承诺带动更多消费。

IT之家从官方公告了解到，平台首批已对接百度地图、美团外卖、淘宝闪购、京东外卖，实现放心消费商家“一处赋标、多处点亮”，为经营者提供激励，为消费者提供参考。

市场监管总局指导百度地图打造“全国放心消费地图”，依托全国放心消费平台数据，在首批 1 万多家放心消费单元和集聚区名称后设置统一的“放心消费承诺”标签，配置专属的水滴标。消费者可以搜索“放心消费”“放心消费承诺”“放心消费地图”关键词，查看放心消费商家列表及点位地图，浏览周边放心消费商家，还可一键规划行程前往。

▲ 百度地图搜索“放心消费”关键词，一键查询周边放心消费承诺商家

▲ 百度地图查看“放心消费承诺”商家详情页、一键导航、规划行程

三家电商平台则率先聚焦社会关注度高的外卖领域，首批点亮约 3000 家放心消费餐饮店。依托市场监管总局数据，三家电商平台将在放心消费门店名称或者 logo 处设置“放心消费承诺”标签，消费者浏览时可以显著识别。消费者在外卖首页搜索“放心消费”或者点击进入放心消费专区，即可浏览附近的放心消费门店。进入门店下单页后，还可以看到“安全放心、质量放心、价格放心、服务放心、维权放心”的统一承诺内容以及全国统一的放心消费承诺标识。

▲ 美团外卖“放心消费承诺”标识示意

▲ 京东外卖“放心消费承诺”门店 LOGO 腰封

目前，放心消费点亮工程已在北京、杭州、嘉兴、福州、泉州、深圳、佛山、长沙、常德 9 市落地，接下来将在全国范围内大力推广。市场监管总局欢迎更多电商平台加入放心消费点亮工程，让更多放心消费商家脱颖而出、健康成长，让“放心消费在中国”触手可及。