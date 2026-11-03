商汤发布日日新 SenseNova6.8Flash 正式版模型，支持动态 PPT 及 3D 设计

IT之家 11 月 3 日消息，商汤科技 2 日晚间宣布，日日新 SenseNova6.8Flash 正式版现已正式发布，重点升级办公协作与设计生成能力。

新版本支持长期记忆、跨会话任务协作，设计能力覆盖动态 PPT、动态海报、网页、SVG 及 Blender3D 创作，并可接入 Figma 等专业设计工作流。目前模型已开放在线体验，并同步上线 SenseNovaTokenPlan。

根据评测，SenseNova 6.8 Flash 在智能体协作、数据分析与演示生成等场景上超过部分国际前沿模型，并在行业模型中处于明显领先。

根据介绍，依托长期记忆与主动交互能力，模型能够围绕用户的目标与约束持续协作，并在相关信息发生变化时，识别可能受到影响的事项、提出调整建议，帮助任务继续推进。

相关基准评测进一步考察了模型在长期交互中的事实召回、指令遵循、冲突消解，以及对个人偏好与目标的记忆能力。

动态 PPT 制作方面，SenseNova 6.8 Flash 将「叙事节奏」纳入生成目标：先梳理每一页需要传达的信息、需要停顿的位置与重点强调的内容，再据此编排动效。

转场类型、元素入场顺序、图表生长方式与版式规范在同一次生成中统一考虑，使最终 PPTX 中的动效与页面结构相互配合。

动态海报制作方面，SenseNova 6.8 Flash 将主体视觉、文字层级与动效编排放在同一次生成中统筹考虑：主视觉的运动幅度与文字出现的位置、时机相互配合，时间轴节奏服务于信息层级。生成结果可用于社交媒体传播，并可沿用同一套视觉语言延展为系列素材。

此外，SenseNova 6.8 Flash 可通过 Agent 与 Blender 协同完成复杂 3D 创作。用户输入需求后，Agent 生成场景初版，并结合实际渲染结果与用户反馈持续调整。

针对多样化的网页设计需求，模型能够综合处理页面布局、字体排版、色彩搭配与视觉素材，进行风格统一的网页设计，并呈现简约品牌风、创意视觉风、科技产品风等不同表达。

在 SVG 设计方面，模型支持矢量图形与动画创作，可结合图形构造、色彩搭配、路径控制与动效编排，生成风格统一、可无损缩放且可二次编辑的矢量设计。

IT之家附上体验链接如下：

SenseNova Studio 在线体验：https://unify.light-ai.top/ （进入 Design 实验版体验设计功能）

模型已同步上线 SenseNova Token Plan：https://platform.sensenova.cn/docs

商汤小浣熊：https://xiaohuanxiong.com/ （模型限免至 2026 年 12 月 1 日）

SenseNova skills：https://github.com/OpenSenseNova/SenseNova-Skills

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。