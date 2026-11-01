商汤开源 SenseNova Loop-9B-Preview，宣称媲美 27B 参数大小模型

IT之家 11 月 1 日消息，商汤科技 10 月 30 日宣布开源商汤日日新 SenseNova Loop-9B-Preview。

官方表示，该模型采用 Looped Transformer 架构，引入循环计算、扩展模型的有效计算深度，并探索更充分的信息交互机制，提升模型在复杂任务上的处理能力，在仅 9B 的有限参数规模下，媲美 27B 参数大小模型。

SenseNova Loop-9B-Preview 以 9B 尺度模型为基座，保留首尾各 4 层原始解码器模块，将中间层改造为参数共享的循环计算模块，通过多轮迭代扩展有效计算深度。在此基础上，模型进一步探索循环计算中的信息传递机制，尝试引入 mHC（Manifold-Constrained Hyper-Connections），利用多路残差连接与受约束的信息混合，增强特征交互并维持信号传播的稳定性。

据介绍，在当前评测设置下，模型在代码生成、办公场景和智能体任务等多个方向上均优于其他模型，并在 WorkBuddy Bench、RaccoonPPT Bench 和 AutomationBench 等评测中进一步超过 Qwen3.5-27B。这些结果初步展现了通过扩展有效计算深度，提升小参数模型复杂任务处理能力的潜力。

商汤进一步通过消融实验评估了 mHC 的实际收益。采用该机制后，模型取得明显的性能提升，其中 GPQA Diamond 和 TeamBench 分别提高了 4.42 分和 13.34 分，展现出在复杂推理任务以及多步骤 Agent 任务中的应用潜力。后续还将继续探索 DSA、自适应迭代次数等机制，以提升模型的推理效率与任务表现。

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