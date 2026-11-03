任天堂详解《塞尔达传说：时之笛重制版》：保留箱庭式地图，不采用无缝开放世界

IT之家 11 月 3 日消息，任天堂昨日发布了《塞尔达传说：时之笛 重制版》开发者访谈，确认本作将保留原作分区式地图设计，不会采用《旷野之息》《王国之泪》那样的开放世界结构。

据介绍，此次重制版的核心并非简单提升画面，而是在保留原作地图结构、探索节奏和场景设计的基础上，利用新硬件重新构建游戏世界。

开发团队表示，制作组的核心原则是“视觉可以改，体验不能变”，因此还删去了地图传送功能，希望通过区域切换延续原作特有的探索节奏和场景转换带来的期待感。

《塞尔达传说：时之笛 重制版》的世界仍由多张独立地图组成，不会改成无缝开放世界；海拉鲁平原的远近景关系有所调整，城堡、磨坊等地点则得到适度扩展。

青沼英二曾建议加入快速传说点，但后来发现这一设计会减少玩家探索地图时发现秘密的机会。制作组因此撤回了这一改动。

游戏企划制作人伍学伟表示，《时之笛》的箱庭式地图结构具有独特魅力，森林、平原等区域之间的连接方式也是原作体验的重要组成部分。因此，重制版不会将所有地图无缝连接，而是通过地图切换，让玩家在进入新区域时重新感受到冒险的期待。

伍学伟称，区域之间的分隔不仅能够帮助玩家回顾此前的冒险经历，也能让玩家对接下来的探索产生期待。开发团队希望在提升画面表现的同时保留原作的核心体验。

这一理念也影响了游戏的美术设计。美术总监信太文介绍称，团队希望利用 Nintendo Switch 2 的性能，打造细节更加丰富、具有真实质感的海拉鲁世界，但并非单纯追求写实风格。

开发初期，美术团队曾使用“木偶戏般的感觉”和“特摄电影般的质感”作为设计核心，希望在营造真实世界氛围的同时，保留原作独特的梦幻感，让具有鲜明个性的角色自然融入环境。

针对海拉鲁平原等开阔区域，团队还专门调整了画面细节密度。实际可以探索的区域会保留较高的信息量，而无法抵达的远景则会适当减少细节，主要承担背景展示作用。城堡、风车等地标也会适度放大，以便玩家辨认场景和判断空间关系。

此外，环境画面还承担着向玩家传递探索线索的作用。例如，通过场景细节让玩家自然判断某处是否可能藏有可破坏物品，或者某个位置是否适合作为观察点，而不需要额外的文字说明。

相关阅读：