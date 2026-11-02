谷歌上线《塞尔达传说：时之笛》彩蛋，可跳转至 1998 年复古搜索页

IT之家 11 月 2 日消息，为庆祝本周《塞尔达传说：时之笛》重制版发售，谷歌搜索上线了一个彩蛋。

这款 Nintendo 64 经典作品的重制版将于 11 月 5 日上线，谷歌为此准备了标志性的隐藏互动彩蛋。

在谷歌主页搜索框输入 zelda 并搜索，屏幕角落就会出现大师剑，悬浮在时之神殿的剑台上方。

原作里，成年林克将大师剑插回剑台时，就会穿越时光变回少年林克。

当大师剑出现后，点击或触摸它，宝剑就会归位，同时响起林克的喊声，搭配画面特效，仿佛你正在穿越时间。

特效消散之后，页面会切换成 1998 年版谷歌的样子 —— 正是原版 N64《塞尔达传说：时之笛》发售的那一年。

IT之家注意到，1998 年的谷歌页面只有简洁的文字搜索结果，没有 AI 助手，还有老式的“手气不错”按钮；早年网页数量不多，点击会直接跳转随机搜索结果。

不过有点遗憾：这个复古效果只停留在塞尔达这一页，没法一直用这个复古界面浏览谷歌。

这并不是谷歌第一次埋经典游戏相关彩蛋，不少彩蛋至今仍然可用。

搜索 do a barrel roll（出自《星际火狐 64》），整个页面会旋转 360 度；搜索 super mario bros，页面会出现问号砖块，点击可以触发金币音效。

还有一个保留至今的彩蛋：搜索 the last of us，画面会长出红色蘑菇，点击后，类似虫草菌的菌丝会铺满屏幕。