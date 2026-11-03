消息称华晨宝马裁员约 1800 人：占员工总数 10%，赔偿 n+5

IT之家 11 月 3 日消息，据“量子位 ROBO”独家获悉，11 月 2 日起，华晨宝马开始裁员。多名员工消息称，此次裁员规模约为 1800 人，约占华晨宝马员工总数的 10%。

多位员工证实，此次裁员统一按 n+5 赔偿，其中“n”按税前月薪计，“5”按基本工资计（不包括绩效等）。按照裁员前的工会名单来看，华晨宝马员工总数为 1.9 万余人。

消息称此轮裁员几乎涉及所有岗位，其中绝大多数都是 P 岗（生产序列）即一线生产岗。据悉，华晨宝马员工主要分为 P 岗、G 岗（办公室 / 管理序列）。

在找到新工作之前，被裁的员工还可以按照法律规定领取失业金，最多可领取两年。这次裁员，既包括供职 3-5 年、工作经历稍浅的员工，也包括在岗十余年、已经做到段长（生产一线的基层管理岗）的老员工。裁员不仅涉及到正式员工，近段时间，华晨宝马的外包人员也受到影响。

据IT之家此前报道，上月的消息称，宝马计划在 2027 年底前削减 8000 个白领岗位，并向数万名员工发送了“远超行业”的离职补偿方案，部分员工获得的离职补偿金额最高可达 65 万欧元（现汇率约合 484.5 万元人民币）。宝马加速推进裁员计划，也与其近期面临的经营压力有关。

中国市场目前是该公司面临的主要挑战之一。今年第三季度，宝马在中国市场的销量同比下降近 25%，欧洲和美国市场的增长仍未能弥补中国市场销量下滑带来的影响。

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