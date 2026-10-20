宝马计划明年底前裁撤 8000 个白领岗位：发放远超行业的补偿金、员工争着离职

IT之家 10 月 20 日消息，据德国媒体《商报》（Handelsblatt）报道，宝马计划在 2027 年底前削减 8000 个白领岗位，并向数万名员工发送了“远超行业”的离职补偿方案，部分员工获得的离职补偿金额最高可达 65 万欧元（IT之家注：现汇率约合 487.6 万元人民币）。作为参考，大众两年前向部分员工提供的离职补偿金额最高约为 40.5 万欧元（现汇率约合 303.8 万元人民币），且不包含提前离职奖励。奔驰提供的最高补偿金额约为 50 万欧元（现汇率约合 375.1 万元人民币）。

在补偿金的领取方式上，员工可以选择分期领取、一次性领取，也可以将部分款项转入公司养老金计划或直接保险，还可以组合使用上述方式。对于在年满 55 岁的员工，宝马还会在部分附加福利方面将其视为退休人员，包括新车和二手车购买相关的员工优惠。

受离职补偿影响，约有 4 万名员工登录宝马内部人力资源门户查看自己能够获得的补偿金额，结果导致该系统在数小时内便因访问量过大而出现故障。宝马于次日修复了相关系统，但申请数量仍持续增加。如今公司决定暂时停止接收新申请，以便优先处理已经提交的申请。

宝马表示，公司提供较高补偿并非单纯出于慷慨，而是希望通过一次性支付离职成本，换取长期人力支出的下降。公司预计在裁撤 8000 个岗位后，2028 年起公司每年可节省约 10 亿欧元（现汇率约合 75.01 亿元人民币）。

宝马此次加速推进裁员计划，也与其近期面临的经营压力有关。中国市场目前是该公司面临的主要挑战之一。报道指出，宝马第三季度在中国市场的销量同比下降近 25%，欧洲和美国市场的增长仍未能弥补中国市场销量下滑带来的影响。