Xiaomi-Robotics-1 具身基座模型在小米青年公寓启动“试运营”，可自主规划并完成桌面整理、垃圾清扫等任务

IT之家 11 月 3 日消息，小米技术官方今日发布视频，介绍了 Xiaomi-Robotics-1 具身基座模型的应用。

据介绍，以 Xiaomi-Robotics-1 具身基座模型为技术底座，小米搭建了覆盖数据采集、模型推理与任务执行的 Agent 闭环系统，实现连续超 30 分钟、覆盖 3 个房间、包含 50+ 任务的长程任务验证。

该系统已在小米青年公寓正式启动“试运营”，能够自主规划并完成桌面整理、垃圾清扫、物品分类归位、房间巡检、全屋复检等任务。

据IT之家此前报道，去年 6 月，小米官宣在北京、南京上线了一批青年公寓，租金标准为 1999 元 / 月。公寓所有房型一房一价，均价为公寓所有房型平均月租金，租期在 2025 年 7 月-2028 年 6 月之间享受安居折扣价。

今年 8 月，小米技术官方微博宣布，小米具身基座模型 Xiaomi-Robotics-1 正式开源。据介绍，Xiaomi-Robotics-1 基于超过 10 万小时 UMI 数据进行预训练，并使用超过 1 万小时跨本体数据进行后训练。本次开源覆盖从真机后训练到模型部署的完整流程，同时提供相关 Benchmark 的评测代码。

延伸阅读 Xiaomi-Robotics-1 于 2026 年 7 月 16 日正式发布，可在机器人部署后直接应用于真实场景，理解并执行自然语言指令，无需从零开始进行模型训练；其预训练阶段使用了 10 万小时真实世界操作轨迹数据，覆盖家庭、办公室、餐厅、户外、工业等场景，包含 1700 余种场景、240 万段交互片段、260 余种不同任务。 在训练策略上，该模型先通过预训练建立通用动作生成能力，再使用上万小时跨本体数据进行后训练对齐，可适配移动操作、双臂等不同类型机器人，针对复杂精细的新任务仅需少量数据即可完成微调；团队搭建的自动化标注流程可在 2 周内完成全量数据的高质量标注。小米另一款机器人 VLA 大模型 Xiaomi-Robotics-0 采用大小脑混合架构，使用消费级显卡即可实现 80 毫秒推理延迟。Xiaomi-Robotics-1 于 2026 年 7 月在 RoboCasa 365、RoboDojo 两大权威榜单综合排名第一。 2026 年 11 月 2 日，2026 年世界互联网大会领先科技奖颁奖典礼在浙江乌镇举行，来自全球的 20 个获奖项目现场发布，小米集团申报的“面向规模化落地的通用机器人操作基座模型关键技术”项目获奖，小米集团机器人事业部总经理向迪昀在现场介绍项目情况。11 月 3 日大会开幕，小米集团获颁“杰出贡献奖”创新突破类奖项，这是小米首次同时斩获世界互联网大会“杰出贡献奖”与“领先科技奖”两项大奖。 在工业场景，小米机器人在小米汽车工厂的自攻螺母上件、盖板排序、料箱折叠等工站实现 94%—98% 成功率的稳定运行，验证了 VLA 基座模型在工业级“生产节拍＋合格率”双重硬约束下的实用价值。2026 年 7 月雷军曾透露，双机械臂协同完成的自攻螺母上件作业单次成功率从初期的 90.2% 提升至 98%。 数据显示，2021 年至 2025 年小米研发总投入达 1055 亿元，未来五年计划投入超过 2000 亿元，重点布局 AI 大模型、具身智能与智能制造等前沿领域。 小米北京青年公寓位于昌平定泗路，共 2658 间，主力户型为 29 平方米开间，配备独立卫浴和智能家居，支持小米工卡“一卡通刷”，并提供管家 7×24 小时在线响应；南京青年公寓位于建邺区河西南 CBD，共 566 间，提供 55 平方米两室一厅户型，距小米南京科技园约 100 米。

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