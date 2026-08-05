IT之家 8 月 5 日消息，小米技术官方微博刚刚宣布，小米具身基座模型 Xiaomi-Robotics-1 正式开源。

Xiaomi-Robotics-1 基于超过 10 万小时 UMI 数据进行预训练，并使用超过 1 万小时跨本体数据进行后训练。本次开源覆盖从真机后训练到模型部署的完整流程，同时提供相关 Benchmark 的评测代码。

IT之家附项目网站、开源地址等如下：

另据IT之家此前报道，今年 7 月，小米技术宣布，小米具身基座模型 Xiaomi-Robotics-1 正式发布，基于 10 万小时真实世界操作数据预训练，结合跨本体后训练，实现具身基座模型的“开箱即用”。

Xiaomi-Robotics-1 采用预训练 + 后训练的两阶段训练范式。在预训练阶段，模型学习的是通用动作生成能力。给定当前视觉观察和语言描述，模型需要预测一段动作序列，使场景从当前状态向目标状态变化。

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