消息称腾讯将推面向 C 端用户的 AI 搜索引擎：极简设计、强化权威信源排序

IT之家 11 月 3 日消息，据虎嗅今日消息，腾讯即将发布一款面向 C 端用户的 AI 搜索引擎，界面采用极简设计、全面 AI 化，强化权威信源排序，会将 AI 问答与网页搜索揉在同一体验里。

IT之家从原报道获悉，腾讯已在两周前针对 B 端客户发布“元宝搜索”（前身为联网搜索），其在内部业务低调运行数年。

据腾讯内部人士透露，这款 C 端搜索引擎与元宝 App 内置搜索、腾讯云“元宝搜索”API 共享一套底层能力，即在面向浏览器与网页搜索场景时，三者本质是同一套能力在不同入口下的产品化呈现。

目前元宝搜索提供 Skill、MCP 和 API 三种接入方式，凭邀请码限时在 10 月、11 月最高可调用 6000 次；接入流程也简单：在腾讯云拿到 API Key，打开终端敲一条 curl 命令即可发起请求。

据悉，腾讯直到现在才把这套能力升级成云服务对外卖的原因在于，百度稳坐国内搜索头把交椅已超二十年；腾讯兜兜转转十余年，做过 SOSO、收购搜狗、上线微信搜一搜、再到元宝 App，始终没在 C 端撕开实质性缺口。如今腾讯借着 Agent 爆发的东风，自然会对 B 端搜索基础设施摩拳擦掌。

据了解，元宝搜索团队 2024 年年中与元宝 APP 同步组建，整合了 QQ 浏览器、搜狗搜索的核心技术基因，把腾讯十余年的搜索算法积累与工程经验，重构为一套面向 AI 时代的搜索基础设施。

在此之前，这套能力只服务于 QQ 浏览器和搜狗：前者曾长期是超级流量入口，后者稳居第二梯队。如今 Agent 赛道爆发，搜索正从面向 C 端的产品入口，下沉为所有 AI 应用的底层能力，标准化搜索 API 的需求快速扩容。

基于此，腾讯不再满足于只服务内部客户和存量客户，顺势将元宝搜索升级为云服务对外变现。

据新浪科技报道，腾讯官方对上述传闻暂无回应。