燃油车需求疲软、电动化不及预期：舍弗勒计划关停欧洲 5 座工厂，裁掉 3460 人

IT之家 11 月 3 日消息，舍弗勒集团（Schaeffler AG）计划关闭欧洲的五家工厂，引发新一轮裁员。这家大众集团的供应商正在收缩德国境内成本高昂的业务。

这家轴承以及混动传动系统制造商周二公布，将在欧洲裁撤 3460 个岗位，其中大约四分之三位于德国。本次计划关停的工厂里，四家位于德国本土，另外一处在比利时。

舍弗勒股价在法兰克福早盘交易中最大跌幅达 3%，今年以来累计跌幅接近 30%。

舍弗勒同时也是通用汽车、宝马集团的供应商。该公司表示，此举是为应对汽车市场下行与日趋激烈的竞争：燃油车需求大幅萎缩，电动化转型进度也不及预期。

公司还提到，德国的人力成本大约是欧洲其他地区的 2.5 倍，因此需要在当地裁员。

欧洲汽车零部件厂商正承受越来越大的压力：整车需求低迷、来自中国企业的竞争加剧，电动车转型节奏慢于预期。

舍弗勒首席执行官克劳斯 · 罗森菲尔德（Klaus Rosenfeld）称，自 2024 年舍弗勒公布上一轮重组方案以来，德国汽车行业的环境显著恶化，产量下滑幅度超出预期。

“我们必须调整组织架构，才能在未来保持竞争力。”罗森菲尔德在采访中表示，“单纯寄希望于市场好转是不够的，我们必须主动解决问题，其中一项就是德国居高不下的人力成本。”

舍弗勒在全球大约有 10.9 万名员工。公司周二称，按照新方案，到 2028 年，德国核心岗位 31957 人中约 9% 将被裁撤。如果叠加两年前的大规模裁员，德国核心岗位的总缩减比例将达到约 18%。

德国金属工业工会（IG Metall）以及舍弗勒集团职工委员会对这份新重组方案提出批评，认为接连不断的裁员与关厂正在削弱企业在德国的工业根基。

“上一轮重组的后续影响还没有消化完毕，新一轮方案又接踵而至。”负责对接舍弗勒事务的工会代表托马斯 · 赫恩（Thomas Höhn）说，“这不是让德国继续保有工业地位的长远策略。”

高管降薪

罗森菲尔德透露，公司高层管理人员将放弃 10% 的基本工资。企业还计划裁撤两个管理层级。基层岗位也可能实施小幅降薪，以此降低人力成本，减少需要裁掉的岗位数量。

这套措施预计从 2030 年起每年节省约 3 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 22.36 亿元人民币），同时会产生约 4.8 亿欧元（现汇率约合 35.78 亿元人民币）的一次性支出。本次缩减行动旨在消化过剩产能、简化业务，并同步下调研发投入规模。

就在几周前，舍弗勒刚宣布提前完成上一轮重组计划。该方案于 2024 年 11 月公布，目标是在欧洲裁员 4700 人，到 2029 年每年节省约 2.9 亿欧元（现汇率约合 21.61 亿元人民币）。

与此同时，舍弗勒也在汽车业务之外寻找新增长点，推进业务多元化，布局人形机器人零部件以及国防领域。