上汽大众 ID.ERA 5X 将于 11 月 12 日上市，家族首款纯电 SUV

IT之家 11 月 2 日消息，据汽车之家今日报道，上汽大众 ID.ERA 5X 将于 11 月 12 日上市。新车已于此前开启盲订，车辆是 ID.ERA 序列下首款纯电 SUV，同时也是大众全球首款 CMP 纯电平台搭配 CEA 电子电气架构的量产车型。

IT之家注意到，该车定位“超能纯电 SUV”，搭载激光雷达、“行云智行”智能辅助驾驶系统，拥有 2815mm 轴距，配备宁德时代电池。

ID.ERA 5X 配备 192 线激光雷达、地平线征程 6H 芯片、标配 4 纳米 MTK 8676 车规级座舱芯片，搭载“行云智行”智能辅助驾驶系统，具备 420TOPS 辅助驾驶算力。

其长宽高 4560/1896/1630mm，轴距 2815mm，前后轮距分别为 1619mm/1630mm，前悬 875mm、后悬 870mm。

ID.ERA 5X 也是大众全球首款基于 CMP 平台打造、搭载 CEA 电子电气架构的量产车型。该平台专为中国市场研发，模块化设计能够带来更大空间和更轻盈的车身。

该车的辅助驾驶系统可实现真端到端全场景 L2++ 城市 NOA 驾驶辅助，搭载纯电动力系统，额定功率 63kW，峰值功率 155kW，匹配宁德时代电池，满足新国标。