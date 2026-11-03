带薪休假玩《GTA6》：德国一培训机构推出“开放世界游戏”进修课程

IT之家 11 月 3 日消息，《GTA6》游戏将于 11 月 19 日正式发售，有望成为近年来规模最大的电子游戏之一。如今这款游戏几乎是家喻户晓，即使是平时很少接触游戏的人也有所耳闻。

据德媒 Golem 报道，德国部分培训机构借这波热度，在《GTA6》发售之前推出课程。部分课程获得了政府认可，可作为 Bildungsurlaub（带薪教育休假）。

例如培训机构 Dein Bildungsurlaub 推出了“开放世界游戏”课程。据介绍，这门课并不是只让人打游戏，学员将在课堂上探索、理解并批判性分析开放世界游戏，学习“面向未来职场所需的技能”。

学员还将在课堂上运用游戏品牌塑造和叙事手法，构思并展示自己的创意。该课程还会讨论 AI 等工具的应用。

同时该课程为期 3 天，每天授课 6 小时，费用为 120 欧元（IT之家注：现汇率约合 894.4 元人民币），不包含游戏费用。学员可使用《GTA6》《GTA5》《赛博朋克 2077》《看门狗 2》《荒野大镖客：救赎 2》或《塞尔达传说：旷野之息》作为学习工具。

此外，学员需要记录自己的观察结果，并在小组会议中分析。Dein Bildungsurlaub 首席执行官 Carlo Drechsel 对此表示：“如果有人不认真参与，最终可能无法拿到结业证明。”

IT之家注意到，这门课程自推出以来反应热烈，同期举办的两个班级已经全部报满。计划推出的第三期课程也已售罄，目前无法继续报名。