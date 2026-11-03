苹果警告德国政府人员的 iPhone 遭间谍软件攻击，受影响人数及幕后黑手尚不明确

IT之家 11 月 3 日消息，德国数字事务部长卡斯滕・维尔德贝格（Karsten Wildberger）于当地时间 11 月 1 日证实，苹果已向部分政府工作人员和议员发出安全警告，提示其设备可能遭到间谍软件入侵。

德国联邦信息安全局（BSI）已要求收到警告的人员，按照设备可能已经遭到入侵的情况采取防护措施。

据德国电视台昨日报道，苹果从 2026 年 10 月 29 日起就已向相关 iPhone 用户发送通知，指出其设备可能成为所谓“商业间谍软件”（Mercenary Spyware）的攻击目标。

维尔德贝格在接受德国电视台 ARD 节目《柏林报道》（Bericht aus Berlin）采访时表示，苹果已经通知德国政府，部分设备可能遭到间谍软件攻击。他称，德国联邦信息安全局对此反应迅速，并已书面通知所有已知收到苹果警告的人员。

截至IT之家发稿，德国政府尚未公布具体有多少人收到警告，也没有披露受影响人员的姓名及所属部门。德国政府发言人也没有说明德国总理弗里德里希・默茨（Friedrich Merz）是否属于攻击目标。

德国联邦信息安全局在给相关人员的通知中表示，目前尚不清楚此次苹果警告背后的具体原因和攻击背景。由于苹果的威胁通知并不能证明攻击已经成功，该机构建议收到警告的人员出于安全考虑，先假定自己的设备可能已经遭到入侵。

根据德国联邦信息安全局的说明，此类间谍软件一旦成功感染设备，攻击者便可能绕过手机原有的安全防护，读取包括加密通信应用在内的消息内容，获取通话、联系人、日历及位置数据，甚至在用户不知情的情况下开启设备的麦克风和摄像头。

德国联邦信息安全局还指出，此类攻击通常涉及高度复杂的商业间谍软件，国家行为体是这类攻击的主要幕后力量之一。以色列 NSO Group 开发的 Pegasus（飞马）间谍软件就是相关案例。不过，目前德国官方没有将此次事件归咎于任何国家或组织，也没有确认攻击者使用了哪款具体软件。

据英国《金融时报》11 月 2 日报道，安全官员认为此次行动几乎可以确定有国家力量参与，但目前尚未公开幕后操作者的身份。报道还提到，相关攻击利用了零点击（Zero-click）攻击方式，攻击者可能仅凭目标电话号码就能发动攻击，无需用户点击恶意链接或主动打开文件。

除德国外，也有其他部分国家地区的人也收到了苹果近期的威胁警报。总部位于贝鲁特的电影制作人拉德万 · 莫尔塔达（Radwan Mortada）在 X 上发文称，他收到新的威胁通知，警告苹果检测到“针对你设备的又一次攻击”，此前他在 2021 年曾遭遇间谍软件攻击。根据莫尔塔达收到的通知，苹果称最新一批威胁通知已发送给 99 个国家的用户。