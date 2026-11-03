三星在加拿大投放“裂纹折叠屏”广告，暗讽苹果 iPhone Duo 手机屏幕质量问题

IT之家 11 月 3 日消息，据外媒 MobileSyrup 报道，三星近日在加拿大多伦多和温哥华投放移动广告卡车，车身展示了一块出现裂纹的折叠屏，并打出“换用 Galaxy Z Fold8”的宣传口号。

据悉，这轮营销活动最早于 10 月 29 日出现在三星加拿大 Instagram 和 TikTok 官方账号上。相关广告以普通照片为背景，画面中均出现一条明显的亮线，暗示折叠屏出现裂纹。配文则写道：“折叠对我们来说并不是什么新鲜事”以及“折叠这件事，我们已经研究过不止一代产品”。

参考IT之家先前报道，近期部分 iPhone Duo 用户反映手机展开时铰链附近会出现异响，随后折叠区域出现裂纹或明显亮线。相关问题在网络上被称为“Crackgate”（裂屏门），目前全球多地均有用户报告类似情况。

对此，苹果方面承认少量 iPhone Duo 设备的内屏存在问题，并建议受影响用户联系 AppleCare 申请更换。不过，苹果尚未公布具体故障率。

从营销角度来看，三星此次出手的时机相当巧妙，但也存在一定风险。毕竟，三星首代 Galaxy Fold 在 2019 年发布时，早期评测机同样出现过屏幕损坏问题。嘲讽竞争对手的首款产品固然能够吸引关注，但前提是自身产品经得起检验。

尽管如此，这轮广告也反映出三星对 iPhone Duo 的重视程度。如果苹果能够迅速解决相关质量问题，三星如今的嘲讽广告或许很快就会失去效果；但如果问题迟迟得不到解决，三星则可能借此获得大量免费的宣传机会。