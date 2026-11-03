华为畅享 100 标准版手机实况窗效果优化，独占“灵动刘海”显示方案

IT之家 11 月 3 日消息，在 10 月 28 日的华为双十一焕新季 · 全场景新品发布会上，华为董事、终端 BG CEO 何刚正式发布了畅享 100 系列手机。其中，标准版配备一块 6.56 英寸 LCD 水滴屏，售价 1399 元起。

华为此前在鸿蒙 HarmonyOS 4 系统上带来了实况窗功能，支持将同一应用的多条通知聚合在单张动态卡片，并以时间轴的方式呈现。该功能随后在 HarmonyOS NEXT 系统上升级，可在挖孔居中的设备上进行软硬结合的显示。

▲ 图源：华为官网 | Pura 80 Ultra 手机 AI 防窥保护，顶部为新版实况窗

而华为畅享 100 标准版机型罕见地采用水滴屏设计，因此不少网友好奇该机的实况窗功能具体表现形式。据B站 UP 主“莫何出发”分享，华为畅享 100 手机拥有全新实况窗设计，目前独占了“灵动刘海”显示效果 —— 实况窗依旧会与前摄硬件相结合，在激活时，手机正面会呈现刘海屏的效果。

UP 主“莫何出发”也分享了畅享 100 优化前的实况窗样式，其设计与其他华为手机保持一致，会以胶囊的形式在手机顶部显示，但会与手机顶部的“水滴”在视觉上产生不协调感，这也许就是该机实况窗优化显示效果的原因。

参考IT之家此前报道，华为畅享 100 手机搭载麒麟 8000S 芯片，提供 128 和 256GB 两个存储版本，预装 HarmonyOS 7 系统，可选冰川白、丹霞橙、幻夜黑三种配色。该机前置 800 万像素、后置 1300 万像素摄像头，支持 5A 网络、Wi-Fi 7、星闪。

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