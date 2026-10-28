华为老机型集体转正后，鸿蒙 7（API 26）存量设备占比升至 77%

IT之家 10 月 28 日消息，华为开发者官网 10 月 28 日更新的存量设备 API 版本使用数据显示，截至 10 月 27 日，HarmonyOS 7（API 26）的设备量占比已达 77.01%，较上一统计周期出现跳跃式增长。

上一期数据截至 10 月 7 日，当时 API 26 的占比为 18.98%，6.1.1（API 24）仍以 75.02% 居首。不到三周，API 26 从不足两成升至接近八成，6.1.1 则相应回落至 17.60%，6.1.0（API 23）降至 3.68%。

这一变化的直接触发因素出现在 10 月 26 日。当天华为向大批机型推送了 HarmonyOS 7.0 公测版本更新，并开放不限量升级，用户无需报名或抢名额，在“设置-软件更新”中检查更新即可获取安装包。

此前鸿蒙 7 的公测和正式版推送多采取分批、限额的方式，不限量升级的开启意味着华为判断当前版本稳定性已足以面向大众用户铺开，推送规模随之从受控测试转向规模上量。

今年 10 月 1 日，华为常务董事、终端 BG 董事长余承东在 Mate 90 系列发布会上宣布，搭载 HarmonyOS 6 与 HarmonyOS 7 的单框架终端设备数突破 9000 万台，统计口径涵盖手机、平板和 PC。到 10 月下旬，这一数字进一步逼近 9500 万台，距 1 亿关口仅一步之遥。

对开发者而言，API 26 占据近八成设备量意味着目标 SDK 版本的适配优先级已经改变。华为开发者官网在 9 月发布 API 26 时即建议开发者评估将应用目标 SDK 版本逐步升级至 API 26，以调用新版本的能力。

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