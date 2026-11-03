比亚迪在巴西市场份额一年翻倍，剑指 2030 年市场龙头地位

IT之家 11 月 3 日消息，巴西是拉美最大经济体，比亚迪在当地启动整车组装业务一年后，市场份额翻了一倍多，正加快步伐成为巴西汽车市场的主力厂商。

比亚迪周二向彭博新闻社提供的公告显示，截至今年 10 月的一年内，比亚迪在巴西上牌新车 193227 辆，较 2025 年同期增幅超 120%；市场份额由去年同期的 4.2% 升至上月的 9.7%。仅 10 月单月上牌量就达到 24114 辆，同比上涨 137.6%。

IT之家注意到，市场份额快速增长的背后，是比亚迪持续加码巴西市场的布局。作为拉丁美洲最大的经济体，巴西被比亚迪视为推动全球业务增长的关键市场。位于巴西东北部巴伊亚州卡马萨里（Camaçari）的比亚迪工业园，已经成为其拓展当地业务的重要支点。目前，该工厂主要采用半散件组装（SKD）模式，将从中国运来的汽车零部件在当地组装成整车。

比亚迪表示，该工厂目前已累计组装超过 15 万辆汽车，并创造了约 9500 个就业岗位。目前，工厂建设已进入最后阶段，新的焊接车间和涂装车间正在进行高级别运营测试。此外，冲压工厂的建设也已取得重大进展。待这些设施全部建成后，比亚迪将具备在当地实现汽车本土化生产所需的完整制造基础设施。

比亚迪高级副总裁亚历山大 · 巴尔迪（Alexandre Baldy）在公告中称：“我们计划在 2030 年拿下巴西汽车市场龙头位置，眼下的成绩证明，我们具备实现这一目标的全部条件。”