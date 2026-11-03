全球首款甲醇电混家轿吉利银河星耀 6 EF 发布：CLTC 综合续航最高 1880km，上市限时焕新价 7.68-9.68 万元

IT之家 11 月 3 日现场消息，在今晚的吉利新一代甲醇电混技术发布暨吉利银河星耀 6EF 上市发布会上，吉利银河星耀 6 EF 甲醇电混家轿正式发布，上市限时焕新价 7.68-9.68 万元。

IT之家附吉利银河星耀 6 EF 各版型价格如下：

130km 豪华版 EF：上市指导价 8.68 万元； 上市限时焕新价 7.68 万元 ；

230km 尊贵版 EF：上市指导价 9.68 万元； 上市限时焕新价 8.68 万元 ；

230km 旗舰版 EF：上市指导价 10.68 万元；上市限时焕新价 9.68 万元。

据介绍，新车是全球首款甲醇电混家轿，搭载新一代可醇、可电、可油的甲醇电混技术，支持近-40℃ 超低温冷启动、350Bar 超高压缸内直喷技术。CLTC 工况下，新车纯电续航达 230km、满醇满电综合续航 1250km、满油满电综合续航 1880km，有 7000 辆实车行驶 8000 万公里真实路况。

吉利银河星耀 6 EF 支持甲醇和汽油两种燃料同一油箱 0-100% 灵活配比，3 分钟即可完成快速补能。该车搭载甲醇插电混合动力系统，由 1.5L 甲醇发动机与电机构成，发动机最大功率 93kW，电池采用磷酸铁锂材质。

新车采用「银河星瀑」光弦格栅 +「星辰清辉」发光中网 +「旭日东升」尾灯设计，并配备 17 英寸吉星五曜轮毂；提供丝绸银、曜变黑、砚染灰和脂玉白四色可选；内饰则分冬日暖棕和烟雨墨黛两款配色。

吉利银河星耀 6 EF 尺寸为 4806×1886×1490mm、轴距为 2756mm，拥有 83.5% 得房率，前排拥有 970mm 最大头部空间、后排有 1480mm 横向空间，采用“棉花糖”座椅（9 层夹心 + 20mm 记忆棉填充）。

另外，新车还支持前排座椅通风加热、电动调节功能，后备箱容积达 609L，全车共 27 处储物空间。

IT之家注意到，吉利银河星耀 6 EF 搭载 AI 底盘，采用数字调校方案，支持 CST 2.0 全速域舒适制动，零百制动距离 36.3m。该车还支持 3.4s 40-80km/h 加速、4.6s 80-120km/h 加速。

新车采用 GEEA 3.0 电子电气架构，车机预装银河 Flyme Auto 2 智能座舱系统，辅以 14.6 英寸中控大屏 + 10.25 英寸全液晶仪表，并支持手车互联、AI 语音、无界空间、540° 全景影像、手机远控、停车守卫等功能。

此外，吉利银河星耀 6 EF 采用 GEA 全球智能新能源架构 + 星甲笼式车身，高强钢占比 71.6%，辅以三叶草卸力结构 + 6 横 4 纵车身骨架。新车座舱还全系标配 CN95 空调滤芯。