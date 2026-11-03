强脑科技正研发可穿戴脑机设备，通过脑部电刺激抑制食欲减重

IT之家 11 月 3 日消息，中国脑机科技企业强脑科技（BrainCo）正在研发一款可穿戴设备，据称能够通过脑部电刺激抑制食欲，有望成为爆款 GLP‑1 减重药物的非药物替代方案。

IT之家注意到，强脑科技创始合伙人何熙昱锦（Nyx He）在彭博科技伦敦峰会的采访中表示，公司计划在未来两到三年内将这款产品推向市场。

她称，这款产品本质相当于“电子版本的 GLP‑1”减肥药。产品计划先在中国上市，之后再考虑拓展至美国市场。

强脑科技的目标是把脑机接口（BCI）技术应用到减重赛道，和埃隆 · 马斯克旗下 Neuralink 形成竞争。目前减重市场的主流是 Wegovy、Zepbound 这类 GLP‑1 药物，原理是模拟调节食欲的代谢激素。这家总部位于杭州的企业，也借此从现有的神经治疗设备、假肢和机器人业务向外拓展新方向。

被问及上市安排以及上市前新一轮融资计划时，她没有予以回应。彭博新闻社今年 1 月曾报道，强脑科技已经秘密递交材料，计划在香港 IPO。

何熙昱锦介绍，公司会探索多种商业化路径，考虑分别推出医疗版和消费版两款产品。

强脑科技目前在售搭载脑机接口的头环设备，用于干预自闭症、注意力缺陷多动障碍、失眠等神经系统相关问题；这类设备可以采集、解析神经信号，部分型号还具备神经刺激功能。

除可穿戴设备之外，强脑科技还研发智能假肢手，截肢和残障人士能够依靠脑信号控制仿生手指，完成弹钢琴、练字等精细动作。近些年，该公司也为国内快速发展的人形机器人行业供应机器人灵巧手。

尽管脑机接口技术面临越来越多地缘层面的审视，美国也出台相关提案，限制对中国脑机企业的投资，但何熙昱锦表示，公司的假肢手在美国市场依旧获得了不错的接受度，后续增长有望提速。

“无论是面向人形机器人的灵巧手，还是给截肢患者使用的假肢手，市场需求依旧旺盛。”她说。

何熙昱锦还提到，强脑科技过往主攻无创脑机接口，未来也有可能涉足需要植入颅内的侵入式脑机方案。