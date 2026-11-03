到手价 13999 元：拓竹 H3C 多头打印完全体发布

IT之家 11 月 3 日消息，拓竹 H3C 多头打印完全体今日发布，新品采用 Swaptek 多头闪切系统，支持超软 TPU 高速打印，具备双 85° 烘干槽位，政府补贴后到手价 13999 元。

IT之家了解到，这款产品标配 9 个可切换打印头，每个打印头拥有独立的进料和加热系统，保证耗材始终处于装载状态，无需反复进退料。通过优化结构、调节参数以及主动预热，H3C 能够将换头速度控制在 3.4 秒。

同时该产品支持叠色打印。内置多头闪切系统，九头独立进料，免去来回抽和换料带来的等待与废料。并将 TPU 75A 线径增加至 2.85mm，打印速度达到其他 TPU 的三倍以上。

此外，该产品的加工套件能够安装刀切头、画笔等，配备 AMS 3H 自动供料系统。采用全密封防潮设计，避免耗材受潮氧化，减少拉丝、气泡、断层等问题。出厂标配双烘干槽，最高烘干温度可达 85°C。最多可并联接入 4 台 AMS，实现最多 24 色打印。

目前该产品已在京东开售，政府补贴后到手价 13999 元。

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。