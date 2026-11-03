国内光模块头部厂商光迅科技发布澄清公告：否认物料短缺、生产停工相关传闻

IT之家 11 月 3 日消息，今晚，国内光模块头部厂商光迅科技发布“关于市场传闻的澄清公告”。

10 月 26 日光迅科技发布《2026 年第三季度报告》。财务报表显示，光迅科技第三季度实现营业收入 50.73 亿元，同比增长 54.27%；归属于上市公司股东的净利润 7.02 亿元，同比增长 102.62%；扣除非经常性损益后的净利润 7.04 亿元，同比增长 121.06%；基本每股收益 0.87 元。

前三季度累计，公司营业收入 116.83 亿元，同比增长 36.94%；归母净利润 12.84 亿元，同比增长 78.65%；扣非净利润 12.72 亿元，同比增长 87.48%；加权平均净资产收益率 11.17%，较上年同期提升 3.50 个百分点。

IT之家附公告全文如下：

近期，公司关注到网络平台上流传关于公司“物料短缺”“生产停工”等生产经营的负面传闻，上述传闻与公司实际经营情况不符，对公司声誉造成了不良影响。

经核实，本公司针对上述传闻事项澄清及说明如下：

1、截至本公告披露日，公司各项日常生产经营活动严格按照既定经营计划有序开展，整体运行状态平稳，未发生对公司经营产生重大不利影响的事项。

2、公司物料供应稳定，生产交付秩序正常，研发与业务合作进展良好；公司与主要客户的业务沟通与合作保持稳定。

针对不实言论的传播行为，公司保留依法追究相关法律责任的权利。请大家审慎判断，不信谣、不传谣、不造谣，切勿轻信各类不实传言。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司

二〇二六年十一月三日