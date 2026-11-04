首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > iPhone之家>iPhone新闻

国行 Apple 智能首批上线核心功能汇总：AirPods 实时翻译登场，iPhone 可联手千问实现更多功能

2026/11/4 4:31:34 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
评论：

IT之家 11 月 4 日消息，苹果今日凌晨面向 iPhone 推送了首个 iOS 27.3 开发者预览版，如约为国行用户带来了「Apple 智能与 Siri」

IT之家在第一时间上手体验了国行 Apple 智能首批上线的核心功能，现为大家汇总亮点如下：

新增 Siri 呼出灯效

  • 感知最为明显的变化就是长按电源键呼出 Siri，屏幕会出现一圈跑马灯特效。

实时翻译

  • 实时翻译功能已整合到信息、FaceTime 通话和电话 App 中，支持用户在通话及消息场景中获得翻译体验。同时，在面对面交流场景中，实时翻译还将扩展至 AirPods（需安装最新固件并与启用 Apple 智能的 iPhone 配对），用户佩戴适配耳机后，可在跨语言交流中获得实时翻译能力。

    • 该功能对设备有明确要求：用户需使用 iPhone 16 及后续机型、iPhone DuoiPhone 15 Pro 或 iPhone 15 Pro Max、iPhone Air，并将 Siri 与设备语言设置为英文或简体中文。支持实时翻译的 AirPods 型号包括：AirPods 5、AirPods 4（支持主动降噪）、AirPods Pro 2 及后续机型、AirPods Max 2。

写作工具

  • 写作工具支持帮助用户改写、校对和摘要输入的文本。

视觉智能

  • 视觉智能支持通过 iPhone 摄像头即时了解周围的物体和场所。长按 iPhone 侧边相机控制按钮可呼出视觉智能，支持询问和搜索两大核心功能。其中，询问功能会连接至千问、搜索功能则会连接至百度识图

  • 用户还可以在“设置-相机-相机控制-启动相机”中，将无障碍实时识别设置为快捷开启，支持实时语音播报，并提供场景、指字即读、文本、文稿拍摄等功能。

图片消除工具

  • 照片 App 现自带消除工具，用户轻点、轻刷或圈出要移除的对象即可去除干扰对象，首次使用该功能时需要下载功能插件。

▲ 试试找出图中的不同之处

智绘表情

  • 信息等 App 中上线了智绘表情功能，支持百变混搭和个性化智绘，并可以像使用表情符号一样使用智慧表情。用户可在智绘表情中选择多个表情进行混搭生成，也可以通过文字描述生成。

通知

  • 通知摘要功能也登陆了国行 iPhone，支持使用 Apple 智能为收到的通知生成内容摘要，便于速览通知，已提供新闻与娱乐、通信与社交、其他所有 App 三大分类。首要通知则会将最紧急的事项置于通知顶部，让用户立即看到可能需要关注的事项。

千问

  • 此外，在「Apple 智能与 Siri」中，可以看到「千问」拓展，iPhone 可以使用千问帮助撰写文本、创建图像和回答问题。首次使用时，需要登录千问账号。

  • 启用千问后，可以在文本框中让千问创建文本（微信等第三方 App 可用），说出自己的需求，就可以生成整段对话。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：AirPodsApple 智能千问iOS 27.3

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知