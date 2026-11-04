国行 Apple 智能首批上线核心功能汇总：AirPods 实时翻译登场，iPhone 可联手千问实现更多功能

实时翻译功能已整合到信息、FaceTime 通话和电话 App 中，支持用户在通话及消息场景中获得翻译体验。同时，在面对面交流场景中，实时翻译还将扩展至 AirPods（需安装最新固件并与启用 Apple 智能的 iPhone 配对），用户佩戴适配耳机后，可在跨语言交流中获得实时翻译能力。