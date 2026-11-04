国行 Apple 智能首批上线核心功能汇总：AirPods 实时翻译登场，iPhone 可联手千问实现更多功能

IT之家 11 月 4 日消息，苹果今日凌晨面向 iPhone 推送了首个 iOS 27.3 开发者预览版，如约为国行用户带来了「Apple 智能与 Siri」。
IT之家在第一时间上手体验了国行 Apple 智能首批上线的核心功能，现为大家汇总亮点如下：
新增 Siri 呼出灯效
感知最为明显的变化就是长按电源键呼出 Siri，屏幕会出现一圈跑马灯特效。
实时翻译
实时翻译功能已整合到信息、FaceTime 通话和电话 App 中，支持用户在通话及消息场景中获得翻译体验。同时，在面对面交流场景中，实时翻译还将扩展至 AirPods（需安装最新固件并与启用 Apple 智能的 iPhone 配对），用户佩戴适配耳机后，可在跨语言交流中获得实时翻译能力。
该功能对设备有明确要求：用户需使用 iPhone 16 及后续机型、iPhone Duo、iPhone 15 Pro 或 iPhone 15 Pro Max、iPhone Air，并将 Siri 与设备语言设置为英文或简体中文。支持实时翻译的 AirPods 型号包括：AirPods 5、AirPods 4（支持主动降噪）、AirPods Pro 2 及后续机型、AirPods Max 2。
写作工具
写作工具支持帮助用户改写、校对和摘要输入的文本。
视觉智能
视觉智能支持通过 iPhone 摄像头即时了解周围的物体和场所。长按 iPhone 侧边相机控制按钮可呼出视觉智能，支持询问和搜索两大核心功能。其中，询问功能会连接至千问、搜索功能则会连接至百度识图
用户还可以在“设置-相机-相机控制-启动相机”中，将无障碍实时识别设置为快捷开启，支持实时语音播报，并提供场景、指字即读、文本、文稿拍摄等功能。
图片消除工具
照片 App 现自带消除工具，用户轻点、轻刷或圈出要移除的对象即可去除干扰对象，首次使用该功能时需要下载功能插件。
智绘表情
信息等 App 中上线了智绘表情功能，支持百变混搭和个性化智绘，并可以像使用表情符号一样使用智慧表情。用户可在智绘表情中选择多个表情进行混搭生成，也可以通过文字描述生成。
通知
通知摘要功能也登陆了国行 iPhone，支持使用 Apple 智能为收到的通知生成内容摘要，便于速览通知，已提供新闻与娱乐、通信与社交、其他所有 App 三大分类。首要通知则会将最紧急的事项置于通知顶部，让用户立即看到可能需要关注的事项。
千问
此外，在「Apple 智能与 Siri」中，可以看到「千问」拓展，iPhone 可以使用千问帮助撰写文本、创建图像和回答问题。首次使用时，需要登录千问账号。
启用千问后，可以在文本框中让千问创建文本（微信等第三方 App 可用），说出自己的需求，就可以生成整段对话。