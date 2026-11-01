国行「Apple 智能与 Siri」如期上线，iPhone 15 Pro 及更新机型升级 iOS 27.3 开发者预览版可用

IT之家 11 月 4 日消息，苹果官方今日面向 iPhone 发布了最新的 iOS 27.3 开发者预览版。

IT之家实测，在最新的 iOS 27.3 开发者预览版上，国行「Apple 智能与 Siri」如期上线，用户在更新最新版 iOS 系统后可以在设置中找到该功能设置页面。

参考IT之家此前报道，国行 Apple 智能与阿里巴巴达成合作，在部分体验中接入千问。国内用户可直接在 Siri、写作工具和视觉智能中调用千问，覆盖文本与图像理解相关能力。

苹果用户登录千问账户，或通过“通过 Apple 登录”，即可在系统内访问千问，无需跳转至独立应用。阿里巴巴方面此前曾确认，千问的集成范围将延伸至 iOS、iPadOS、macOS 和 visionOS。

首批向中国用户开放的功能以基础高频场景为主。实时翻译集成在信息、FaceTime 通话和电话 App 中，并支持 AirPods 4 及 AirPods Pro 2 及后续机型进行面对面对话翻译。写作工具提供改写、校对与摘要；视觉智能通过摄像头识别周围物体与场所；照片 App 的消除工具可去除画面中的干扰对象。

另外，苹果中国区官网也列出了 Apple 智能兼容设备，iPhone 15 Pro 及更新机型均支持 Apple 智能。