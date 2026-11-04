微软 329 元 Xbox Nano 迷你手柄今日开售：隐藏功能曝光，支持 Wi-Fi 直连云游戏平台

IT之家 11 月 4 日消息，在微软 Xbox Nano 迷你手柄上市前夕，The Verge 挖出了一项尚未正式公布的隐藏功能：通过 Wi-Fi 直连 Xbox Cloud Gaming 云游戏平台，以降低输入延迟，类似于此前 Google Stadia 手柄采用的直连方案。

传统模式下，用户通常需要先将手柄通过蓝牙或 2.4GHz 连接至手机、电脑、电视等终端，再由终端设备将操作指令传递至云服务器。直连模式则可以省去中间设备这一环节，从理论上减少输入延迟。

据报道，微软已经在新版 Xbox Cloud Gaming 网站中进行内部测试。用户需要通过 Xbox 手机应用完成配置，将手柄连接至 Wi-Fi 网络，再与 Xbox Cloud Gaming 服务配对。

The Verge 表示，微软可能会先以预览版形式推出这项功能，随后再逐步扩大对 Xbox Cloud Gaming 网页版和智能电视的支持。

微软此前已于 10 月 14 日正式公布 Xbox Nano 手柄。该产品虽然尺寸极小，但仍配备完整的 18 个标准游戏输入按键、可充电电池和可编程 Action Button，支持 Xbox Wireless 和蓝牙连接，在美国市场售价为 49.99 美元（IT之家注：现汇率约合 333.2 元人民币），国行 329 元，将于当地时间 11 月 4 日上市。

微软此前还曾为一款代号为 Sebile 的 Xbox 手柄规划类似的云端直连功能，该项目原计划配合 2024 年 Xbox Series X 主机更新推出，但相关主机更新计划后来被取消。

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