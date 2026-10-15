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微软发布 XBOX Nano 口袋手柄：旗下尺寸最小手柄，售价 329 元

2026/10/15 6:58:57 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 10 月 15 日消息，微软今日正式发布 XBOX Nano 手柄，这款体积更小、价格更低的手柄可以轻松放进口袋，手柄面向“低龄玩家、手掌偏小的人群，或是所有想要便携设备随时随地游玩的人”设计。

售价 329 元的 XBOX Nano 是微软尺寸最小的手柄，长度略超 5 英寸（IT之家注：约 127 毫米），比大多数智能手机还要短。其配备普通 XBOX 手柄上全部常规按键，同时支持 XBOX 无线连接与蓝牙，可连接 XBOX 主机、手机、平板以及电脑。

XBOX Nano 手柄内置可充电电池，不像多数 XBOX 手柄那样需要五号电池或是单独的充电套件。微软还为这款手柄增加了一枚可自定义的动作按键，能够设置成截图、录制游戏画面以及其他 XBOX 快捷操作。

今年早些时候，XBOX Nano 就已经有泄露信息，当时样机看起来带有一块小屏幕，用来显示云游戏或是主机的连接状态。不过最终上市的版本取消了这块屏幕。手柄其余部分则和泄露内容保持一致，包括背面的 USB-C 接口和配对按键。

XBOX Nano 国行售价 329 元，将于 11 月正式发货。

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关键词：Xbox Nano手柄微软

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