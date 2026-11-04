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#iPhone 天气下周五温差#冲上热搜：苹果自带天气 App 多地显示 13 日最低气温零下 32 度，网友调侃“极寒末日守好庇护所”

2026/11/4 8:11:03 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 4 日消息，多名网友今天（11 月 4 日）社交平台上反馈，苹果 iPhone 自带的天气 App 出现明显异常，杭州、南京等地 11 月 13 日的最低气温被显示为 -32℃，上海则显示 -31℃，和实际气候预报相差悬殊。

IT之家发稿前，#iPhone天气下周五温差#已冲上微博热搜第四名，热度值为 857835，有用户调侃极寒末日赶紧造庇护所。

图源 @开舒克的贝塔

从网友晒出的截图看，异常并非局限于个别城市。北京、上海、青岛、河南等地也被曝出现-28℃ 至-32℃ 不等的“极寒”预报，部分页面还同时显示白天最高气温在 20℃ 左右，形成接近 50℃ 的昼夜温差，显得极不合理。

公开气象预报信息显示，杭州 11 月 13 日预计为阴天，气温约 15℃ 至 21℃，并非零下极端低温；中国气象局国家气象中心提供的城市天气信息也显示，杭州、南京、上海等地近期气温均处于正常秋冬过渡区间。

有分析认为，该现象大概率是天气 App 后台数据出错，例如预报节点插值异常、数据源解析错误，或错误匹配了其他地区的气象数据，而非真实寒潮预警。

值得注意的是，这并非 iPhone 天气 App 首次出现离谱数值。该 App 今年 6 月曾显示杭州临安气温接近 50℃，当地气象部门核查后认定，这是手机自带天气 App 自身的系统数据错误，气象部门并未发布相关极端高温预警。

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关键词：iPhone天气

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