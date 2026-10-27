Anthropic 上市文件披露：当今 AI 产业严重依赖天然气

IT之家 10 月 27 日消息，据外媒 The Verge 今天（27 日）早间报道，准备上市的 Anthropic 在 S-1 注册文件中，揭示了生成式 AI 产业对甲烷的严重依赖。文件写道，电力供应以及供电条件良好的数据中心选址，都面临激烈竞争。

Anthropic 向美国证券交易委员会提交的文件承认，数据中心越来越依赖主要成分是甲烷的“天然气”。

这意味着 Anthropic 建设 AI 数据中心的计划，将受到燃料涨价和供应链瓶颈的制约。文件还承认，燃烧化石燃料造成的全球气温上升，也会进一步推高自身运营成本。

部分规划中的数据中心需要依靠燃气轮机现场发电。Anthropic 从大型云计算服务商租用算力资源，去年也宣布了一项 500 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3,341.88 亿元人民币）的投资计划，用于扩大得克萨斯州和纽约州的数据中心规模。

美国是全球数据中心最集中的国家。为满足数据中心持续增长的用电需求，美国计划建设的化石燃料发电设施规模将达到十年来最高水平。

燃气轮机供应不足也拖慢了数据中心建设。为缩短接入电网的等待时间，部分开发商选择安装燃气内燃机，自行发电。由于燃气轮机制造商订单积压，开发商还转向技术相对简单的燃气轮机，结果不仅降低了现场发电效率，也增加了污染。

数据中心增加温室气体排放的同时，Anthropic 却在上市文件中将气候变化视为经营风险。随着气温升高，为数据中心服务器降温所需的电费和水费也会随之增加。

Anthropic 还预计，随着大型云计算服务商和数据中心运营商争相兴建数据中心，天然气供应和输气管道运力将面临更激烈的争夺，这种竞争或将推高气价。

IT之家从报道中获悉，天然气发电占美国发电总量的 40%，是美国最主要的发电方式。随着电力公司加紧升级能源基础设施，以满足持续增长的用电需求，美国民众也承受着越来越高的费用。

美国各地不满数据中心建设的居民，成功阻止了数十个拟建项目。Anthropic 承认，对电费大幅上涨的担忧，就足以影响数据中心项目推进。“如果我们为获得电力供应所采取的措施，被认为会影响其他用电户和整个电网，监管机构可能附加限制条件、征收备用供电费，或提出其他要求，以解决这些影响。”

如果监管机构要求数据中心开发商承担更多新增能源基础设施的建设成本，Anthropic 的运营费用也可能进一步增加。如果无法确保天然气稳定供应，或缺少输送天然气所需的管道，部分数据中心建设计划甚至可能被迫推迟或取消。这些问题，最终可能制约 Anthropic 的业务增长。