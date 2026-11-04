墨西哥全国中小学实施手机使用限制：上课、课间原则上不得使用个人电子设备

IT之家 11 月 4 日消息，据央视新闻报道，当地时间 11 月 3 日起，墨西哥全国公立及私立中小学正式实施手机使用限制。

IT之家从报道中获悉，根据墨西哥公共教育部规定，学生在上课及课间休息期间原则上不得使用手机、智能手表等个人电子设备，但因教学活动、紧急情况、健康或残障辅助等特殊需要可例外使用。高中阶段由各校制定具体管理规则。

墨西哥总统辛鲍姆表示，新规旨在减少电子屏幕对学生学习和社交的负面影响，提升注意力与创造力。此前，墨西哥全国 32 个州的教育主管部门一致支持该措施。

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在此之前，多国已陆续出台校园手机限制措施。

美国方面，佛罗里达州于 2023 年率先立法禁止学生在校使用手机，成为全美首例。到 2025 学年，美国已有 17 个州和华盛顿特区对学生手机使用出台新限制，使相关规定的覆盖范围扩大到 35 个州。各州做法差异较大：部分州在就学期间全面禁用，乔治亚和佛罗里达仅在幼儿园到八年级执行“铃响到铃响”的严格限制，另有七个州只在上课时间禁止，允许课间或午餐时使用。

欧洲方面，法国于 2026 年 8 月颁布有关法律，从当年秋季新学年起禁止高中生在校使用手机，规定学生在小学、初中和高中校园内不得使用手机或其他电子通信终端设备；荷兰于 2024 年 1 月发布全国性指导方针，建议在课堂内禁止使用智能手机，几乎所有学校均已遵守，调查显示绝大多数受访中学表示学生专注力明显提升。

此外，瑞典计划自 2026 年秋季新学年起在全国所有学校推行手机禁令，覆盖 7 至 16 岁学生，强制收缴手机并统一保管至当天结束；丹麦政府也宣布将在学校及课后托管机构实施手机禁令，其委员会还建议 13 岁以下儿童不应拥有个人智能手机或平板电脑。