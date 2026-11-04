MOFT 为苹果 iPhone Duo 推出新款手机壳：折纸式设计，能保护屏幕也能当握把

IT之家 11 月 4 日消息，据外媒 The Verge 报道，MOFT 为苹果折叠屏手机 iPhone Duo 推出了一款多功能保护壳。其不仅能保护手机，还能折叠成不同角度的支架，方便用户免手持操作。其屏幕翻盖采用折纸式设计，改变折叠方式后，还能充当握把，方便握持手机。

新款 Dynamic Folio Case 保护壳已在 MOFT 官网开放预订，售价 89.99 美元（IT之家注：现汇率约合 601.5 元人民币），提供海军蓝和雾湾色配蓝宝石双拼色共 2 款外观，预计 12 月中旬开始发货。

相比售价 69.99 美元（现汇率约合 467.8 元人民币）的 Dynamic Folio，新款略贵一些。两者的主要区别在于固定方式和防护范围：原版通过磁吸固定在 iPhone Duo 背面，拆卸方便；新款改用卡扣固定，安装更加牢固，同时增加了对手机背面及前后边缘的保护。

两个版本都配有保护外屏的翻盖，能减少手机放在包里或口袋里时被刮花的风险。翻盖还可以折叠成支架，支持横屏、竖屏及多种摆放角度。切换至“休闲模式”后，用户躺在床上也能以合适的角度观看屏幕，无需一直拿着手机。除此之外，翻盖还能折成类似 PopSockets 手机气囊支架的手指握把。