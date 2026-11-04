佳能发布新品定时遥控器 TC-N3、TC-E3 与麦克风 DM-E10D，1199 元起

IT之家 11 月 4 日消息，佳能中国今日宣布推出三款新品，包括定时遥控器 TC-N3、TC-E3 以及麦克风 DM-E10D。TC-N3 建议零售价 1299 元，TC-E3 为 1199 元，DM-E10D 同为 1199 元。

其中，TC-N3 和 TC-E3 是经典型号 TC-80N3 的升级产品，主要面向天文摄影与延时视频拍摄用户。两款新品在保留自拍定时、间隔定时、长曝光定时及可选拍摄张数等功能的基础上，新增时钟功能，支持在指定时间自动触发快门。

该时钟功能可组合指定时间开始 / 停止拍摄与间隔拍摄或长曝光拍摄使用，适用于日出、日落等需要精确卡点拍摄的场景。两款遥控器最多可设置连续拍摄 9999 张，满足星轨、花卉绽放、云层变化等长时间延时摄影需求。

▲ 定时遥控器

TC-N3 适用于采用 N3 接口的机身，如佳能 EOS R1、EOS R5 Mark II 等；TC-E3 适用于采用 E3 接口的机身，如 EOS R6 Mark III、EOS R8 Mark II、EOS R8 等。两个版本分别对应不同相机用户，避免了转接方案可能带来的接触稳定性问题。

操作方面，两款遥控器的显示屏从 TC-80N3 的 23.0×11.0mm 扩大至 26.2×15.7mm，背光颜色由蓝绿色改为橙色，提升夜间暗光环境下的可视性。原有拨轮操作方式被十字键和 SET 按钮取代，采用凹凸式操控设计，便于暗光环境下盲操作。新增独立电源按钮，不使用时可直接关机。

机身背部增设三脚架安装孔，可搭配市售夹具将遥控器固定在三脚架脚管上。供电方式由 CR2032 纽扣电池改为两节 7 号电池，日常采购和更换更加方便。

▲ 麦克风

DM-E10D 是一款面向 Vlog、直播、访谈记录等用途的小型宽频单声道数字式麦克风，通过多功能靴与兼容相机相连并由相机供电，无需使用线缆与外部电池；整机重约 59 克，尺寸约 36.8×61.0×53.7mm，比佳能立体声麦克风 DM-E100 更加小巧。

音频信号以数字式传输和记录，无需连接 3.5mm 音频线，可保证信号无损传输。供电通过相机多功能靴提供，无需内置电池，安装在相机上即可直接使用，避免了线缆勾绊、电池续航和设备开关等问题。

DM-E10D 可记录 60Hz~20kHz 频率范围的声音（人耳听觉范围通常为 20Hz~20kHz），优于 DM-E100 和 DM-E1D 的 100Hz~10kHz。拾音指向性为超心形，前方灵敏度较高，可清晰收录镜头前方被摄者的声音；后方保留较小灵敏区域，可同时收录拍摄者的话音；左右两侧灵敏度相对较低，能够有效抑制室内混响与环境噪音。

麦克风随附防风罩，可在室外环境下降低风噪。内部采用全新设计的防振架，减少镜头与机身传导的振动噪音，改善走拍过程中的机械摩擦声。机身侧面设有 MENU 按钮，按下后可直接在相机屏幕上调出音频设置界面，调节录音电平、风噪抑制与衰减器参数。

IT之家注：DM-E10D 兼容佳能 EOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R6 Mark II / III、EOS R6 V、EOS R7、EOS R8/R8 Mark II、EOS R10、EOS R50/R50 V 以及 PowerShot V1，同时也支持 CINEMA EOS 系列的 EOS C400、EOS C80、EOS C50 与 EOS R5 C。