苹果 Apple Music 新增“自唱自拍”功能：一边 K 歌一边录制视频

IT之家 11 月 4 日消息，@aaronp613 今日发现，苹果在 iOS 27.3 开发者测试版中为 Apple Music 上线了一项名为 Selfie Sing 的新功能，允许用户一边跟随屏幕滚动的歌词唱歌，一边使用 iPhone 前置摄像头录制视频，并在录制完成后调整人声效果、保存或分享视频。

Selfie Sing 是苹果对现有 Apple Music 卡拉 OK 功能的进一步扩展。此前，Apple Music 的 K 歌模式已支持降低歌曲原唱音量，并通过高亮显示的同步歌词帮助用户跟唱。新增的 Selfie Sing 则将视频录制功能整合进音乐播放界面。

升级到 iOS 27.3 测试版后，用户在 Apple Music 中播放支持 Selfie Sing 的歌曲后，可以在歌曲的人声音量控制下方找到新的摄像头按钮。点击后即可进入视频录制界面，屏幕会同步滚动显示歌词，录制的视频采用竖屏格式。

歌曲播放结束后，用户可以调整自己的声音音量，还能选择 Megaphone（扩音器）、Echo（回声）、Concert Hall（音乐厅）和 Studio（录音室）等效果。完成编辑后，视频可以保存到 iPhone 照片图库，也可以直接分享给其他人。

IT之家注意到，目前 Selfie Sing 并不支持 Apple Music 曲库中的所有歌曲。苹果为这项功能准备了专属歌单，收录了部分适合跟唱的歌曲，包括 Aretha Franklin 的《Respect》、Cyndi Lauper 的《Girls Just Wanna Have Fun》、Madonna 的《Like a Virgin》、Oasis 的《Wonderwall》以及 Britney Spears 的《Baby One More Time》等。

值得注意的是，运行 iOS 27.2 的 iPhone 也可以看到 Selfie Sing 专属歌单，但只有升级到 iOS 27.3 测试版才能调用前置摄像头录制视频。

在此之前，苹果此前也曾通过 Clips 应用尝试提供面向社交平台的视频创作功能。此次将自拍录制与卡拉 OK 功能直接整合进 Apple Music，用户无需切换应用即可完成跟唱和视频分享。