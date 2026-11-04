预订价格 13.98 万-17.58 万元，奇瑞 iCAR V25 方盒子 SUV 上市定档 11 月 19 日

IT之家 11 月 4 日消息，今天（4 日）上午，奇瑞 iCAR 汽车官微宣布，方盒子 SUV 新车 iCAR V25 将于 11 月 19 日正式上市。

该车已在今年 10 月开启预订，提供四种配置，价格区间在 13.98-17.58 万元。

IT之家附该车各版本预订价格如下：

后驱 Pro：13.98 万元

后驱 Max：14.98 万元

四驱 Max+：16.38 万元

四驱 Ultra：17.58 万元

外观方面，iCAR V25 采用经典方盒子造型，拥有垂立 A 柱搭配宽体轮眉，提供白（珠光漆）、黑、银、绿、灰（哑光）等 5 种车色。该车尺寸为 4636*1920*1855mm，轴距 2820mm。提供 21 英寸轮辋搭配 265mm 宽胎，D 柱盲窗饰板支持拆卸，支持加装爬梯、侧背箱等配件。

同时，该车搭载超级猎鹰 700+ 辅助驾驶系统，以及地平线征程 6P 芯片，算力可达 560TOPS。侧面配备半隐藏式机械门，车上配备一体式高强度铝合金固定式侧踏。车尾带有乐高模块风格的九宫格高位制动灯。车辆采用 88° 大开口侧开尾门，搭载高强度锻造铰链，具备无级限位功能，能够在任意角度稳定悬停。

此外，该车将搭载 1.5T 增程系统，最大功率 115kW。搭配 33.67kWh 磷酸铁锂电池，WLTC 纯电续航拥有 145km 和 150km，亏电油耗 6.9L/100km 和 7.15L/100km。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。