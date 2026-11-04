比亚迪新车型确认 11 月 27 日广州车展首发，预计为全新一代比亚迪汉

IT之家 11 月 4 日消息，比亚迪王朝网销售事业部总经理路天 11 月 2 日公布，王朝网 10 月销量达到 203,040 辆，为其今年首次站上 20 万辆台阶。

路天同时宣布，11 月广州车展将推出一款“用户呼声很高的车型”。同时，比亚迪第三代唐 8 系大五座科技旗舰 SUV 正在上市筹备中，展车已经陆续到店。

虽然路天没有透露关于新车的任何信息，但结合最近工信部新车申报但没发布以及“用户呼声很高”这一特点来看，这款新车大概率会是全新一代比亚迪汉。

新一代比亚迪汉已在工信部第 412 批新车申报目录中完成申报，共涉及四款车型，包括三款纯电版本与一款插混版本。

新车车身长宽高为 5156/1969/1507（1492）mm，轴距 3030mm。对比现款汉，车长增加 161mm，宽度增加 59mm，轴距增加 110mm。车头造型饱满圆润，配备贯穿式前大灯，车头顶端搭载激光雷达。

纯电版本提供三种动力配置。245kW 后驱入门版搭载型号 TZ205QYS 永磁同步单电机，峰值功率 245kW，最高车速 240km/h，整备质量 2005kg；300kW 高性能后驱版搭载 TZ205QYD 永磁同步电机，峰值功率 300kW，最高车速同样为 240km/h，整备质量 2125kg。此外还有一款双电机四驱版，前电机峰值功率 200kW、后电机 320kW，综合功率 520kW，最高车速 270km/h。

插混版本搭载型号 BYD472ZQB 的 1.5T 发动机，发动机最大功率 115kW，匹配峰值功率 200kW 的永磁同步驱动电机，最高车速 200km/h。新车标配全景天幕，可选装不同前后部造型、轮圈、门把手及黑化装饰等。

第二十四届广州国际车展定于 2026 年 11 月 27 日至 12 月 6 日举办，11 月 27 日为媒体日（媒体日通常为新车首发亮相的集中时段），IT之家届时将为大家带来更多详细报道。

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