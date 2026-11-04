消息称极氪计划推出硬派越野 SUV：对标奔驰大 G，预计 2028-2029 年量产

IT之家 11 月 4 日消息，“未来汽车 Daily”今天（4 日）上午援引知情人士消息称，极氪内部正在筹划一款方盒子硬派越野 SUV，并已向多家供应商匹配需求。

极氪内部并没有给这款硬派越野 SUV 设立代号，从供应商的口径来讲，他们将这个项目称为“极氪对标奔驰大 G 的车型方案”。据悉，该车型目前仍在做供应商的匹配，尚未正式立项，按照进度来推测，这款对标大 G 的车型方案预计会在 2028 年 —2029 年量产。

另据知情人士透露，该车尚未正式确定造型，对标奔驰大 G 的策略则是用“承载式 / 半承载 + 电驱独立控制 + 空悬行程 + 智能脱困”的策略实现“新豪华越野”性能。

早在今年 5 月，极氪国际副总裁陈禹曾透露，“硬派越野是明确方向之一。与此同时，主打运动性能的轿车乃至跑车也是另一个方向。”

报道认为，其核心目标是承接预算在 50 万元以上、不满足于常规城市豪华，同时想要兼顾日常舒适与轻越野能力的细分人群。

据IT之家了解，今年 10 月，吉利银河推出了硬派越野 SUV 战舰 700，定价 18.98 万至 37.98 万元，高配版本甚至搭载了“应急浮水”功能。