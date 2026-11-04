水月雨 ddHiFi Blue Rose 便携解码耳放发售：双 CS43198 芯片，1399 元全球限量 1000 套

IT之家 11 月 4 日消息，ddHiFi 与水月雨联名的 Blue Rose 便携解码耳放（型号 MD-DA-016）今日正式发售，定价为 1399 元，全球限量 1000 套。

这是一款基于 ddHiFi TC44 GRIP 开发设计的特别产品，依托其成熟的硬件配置与制造工艺，由水月雨与 ddHiFi 共同进行再设计与调校，从内至外均有不同。

外观方面，Blue Rose 以「暮蓝的玫瑰」为主题意象，采用水月友希 · 暮蓝特别主题配色与面板。

面板以高品质铝合金为基材，采用多色阳极氧化 + 精密雕刻工艺，细节纹路清晰可辨，多色阳极氧化工艺还可在表面形成稳定保护层，在一定程度上耐磨损、防指纹。产品尺寸约 62mm × 28mm × 10mm（不含线缆、引磁片）。

核心硬件上，该产品搭载两颗 Cirrus Logic CS43198 旗舰解码芯片与两颗 SGM8262-2 独立运放芯片，搭配高效电源及充电管理芯片，经过精细化调音调校，呈现出舒适、细腻、大气的纯净听感。

Blue Rose 的 USB 界面芯片可兼容市面上大部分手机、平板、电脑设备，能够硬解播放高达 32Bit / 768kHz PCM 音源以及原生 DSD 256 1Bit 音源。

输出性能方面，Blue Rose 新增物理高 / 低增益开关设计。高增益模式下，4.4mm 平衡接口输出电平可达 4Vrms，32Ω 负载下不失真输出功率可达 500mW，可驱动市面常见入耳式耳塞，甚至可驱动头戴式耳机；动态范围高达 130dB，带来近乎「零」底噪的超大动态表现。

音质指标上，Blue Rose 的失真低至 0.00019%，信纳比超过 114dB，忠实还原 HiFi 音质。

Blue Rose 配备双耳机输出接口：4.4mm 平衡耳机接口可发挥满幅音频性能，3.5mm 单端耳机接口则具备更广泛的兼容性。

其中 3.5mm 单端接口还支持 CTIA 标准线控麦克风，可搭配带线控麦克风的线缆，满足游戏、通话、直播、K 歌等各类场景的使用需求。

Blue Rose 内置第二代在线交互式 DSP，通过全新升级的 MOONDROP APP（仅支持安卓版本），用户可在专业调音界面对内置 DSP 参数化均衡器进行自定义调试，滤波器类型、频点、增益、Q 值等参数均可自由控制，并可参照原始频响曲线作为调音基准。

水月雨 APP 内置调音分享与下载社区，用户可以上传自己制作的调音分享给其他用户，也可以下载其他用户或官方制作的调音配置，并固定在 Blue Rose 的硬件中；同时支持自行上传的社区化频响库，用户上传的频响数据经审核后将录入在线数据库，即便使用非水月雨品牌耳机，也能便捷获取调音所需的基础频响参考。

对于非安卓系统设备，Blue Rose 还支持更专业的 WEB 调试平台，提供比手机端更专业、完整且精确的调音界面，账号与数据库均与 APP 端共通。

为解决边听歌边充电的需求，Blue Rose 配备额外的 PD 快充 USB-C 接口，使用时可通过支持 PD 标准协议的充电器为手机充电，最高支持 60W 大功率充电（实际功率取决于设备兼容的 PD 协议与充电设备，实测搭配 iPhone 16 Pro 约 25W、安卓手机约 10-30W、部分平板或笔记本可达约 60W）。

便携性方面，Blue Rose 标配三款专属引磁片：两款长度不同的磁吸式引磁片与一款背胶式引磁片，均内置强磁铁并带有专属图案，只需将引磁片贴附 / 吸附于手机背部，把 Blue Rose 底部凹槽对准引磁片即可轻松固定随行。

此外，Blue Rose 还配备采样率指示灯：蓝色表示 PCM 解码 ≤ 48 kHz，绿色表示 PCM 解码 ≥ 88.2 kHz，白色表示原生 DSD 输出。

IT之家附详细参数如下：

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