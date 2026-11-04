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水月雨 ddHiFi Blue Rose 便携解码耳放发售：双 CS43198 芯片，1399 元全球限量 1000 套

2026/11/4 10:44:52 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖不一样的体验 的线索投递！

IT之家 11 月 4 日消息，ddHiFi 与水月雨联名的 Blue Rose 便携解码耳放（型号 MD-DA-016）今日正式发售，定价为 1399 元，全球限量 1000 套。

京东水月雨 × ddHiFi Blue Rose 便携解码耳放无损小尾巴 HIFI 发烧 TypeC 转接 3.5/4.4 Blue Rose1399 元直达链接

这是一款基于 ddHiFi TC44 GRIP 开发设计的特别产品，依托其成熟的硬件配置与制造工艺，由水月雨与 ddHiFi 共同进行再设计与调校，从内至外均有不同。

水月雨 × ddHiFi Blue Rose 便携解码耳放

外观方面，Blue Rose 以「暮蓝的玫瑰」为主题意象，采用水月友希 · 暮蓝特别主题配色与面板。

面板以高品质铝合金为基材，采用多色阳极氧化 + 精密雕刻工艺，细节纹路清晰可辨，多色阳极氧化工艺还可在表面形成稳定保护层，在一定程度上耐磨损、防指纹。产品尺寸约 62mm × 28mm × 10mm（不含线缆、引磁片）。

水月友希·暮蓝主题面板工艺

核心硬件上，该产品搭载两颗 Cirrus Logic CS43198 旗舰解码芯片两颗 SGM8262-2 独立运放芯片，搭配高效电源及充电管理芯片，经过精细化调音调校，呈现出舒适、细腻、大气的纯净听感。

双 CS43198 解码芯片与双 SGM8262-2 运放

Blue Rose 的 USB 界面芯片可兼容市面上大部分手机、平板、电脑设备，能够硬解播放高达 32Bit / 768kHz PCM 音源以及原生 DSD 256 1Bit 音源。

音源硬解规格

输出性能方面，Blue Rose 新增物理高 / 低增益开关设计。高增益模式下，4.4mm 平衡接口输出电平可达 4Vrms，32Ω 负载下不失真输出功率可达 500mW，可驱动市面常见入耳式耳塞，甚至可驱动头戴式耳机；动态范围高达 130dB，带来近乎「零」底噪的超大动态表现。

输出功率与动态范围实测数据

音质指标上，Blue Rose 的失真低至 0.00019%，信纳比超过 114dB，忠实还原 HiFi 音质。

失真与信纳比实测数据

Blue Rose 配备双耳机输出接口：4.4mm 平衡耳机接口可发挥满幅音频性能，3.5mm 单端耳机接口则具备更广泛的兼容性。

3.5mm 单端与 4.4mm 平衡双接口

其中 3.5mm 单端接口还支持 CTIA 标准线控麦克风，可搭配带线控麦克风的线缆，满足游戏、通话、直播、K 歌等各类场景的使用需求。

CTIA 线控麦克风全场景应用

Blue Rose 内置第二代在线交互式 DSP，通过全新升级的 MOONDROP APP（仅支持安卓版本），用户可在专业调音界面对内置 DSP 参数化均衡器进行自定义调试，滤波器类型、频点、增益、Q 值等参数均可自由控制，并可参照原始频响曲线作为调音基准。

第二代在线交互式 DSP 手机端调音界面

水月雨 APP 内置调音分享与下载社区，用户可以上传自己制作的调音分享给其他用户，也可以下载其他用户或官方制作的调音配置，并固定在 Blue Rose 的硬件中；同时支持自行上传的社区化频响库，用户上传的频响数据经审核后将录入在线数据库，即便使用非水月雨品牌耳机，也能便捷获取调音所需的基础频响参考。

调音分享与下载社区

对于非安卓系统设备，Blue Rose 还支持更专业的 WEB 调试平台，提供比手机端更专业、完整且精确的调音界面，账号与数据库均与 APP 端共通。

WEB 专业调试平台

为解决边听歌边充电的需求，Blue Rose 配备额外的 PD 快充 USB-C 接口，使用时可通过支持 PD 标准协议的充电器为手机充电，最高支持 60W 大功率充电（实际功率取决于设备兼容的 PD 协议与充电设备，实测搭配 iPhone 16 Pro 约 25W、安卓手机约 10-30W、部分平板或笔记本可达约 60W）。

60W PD 快充 USB-C 接口

便携性方面，Blue Rose 标配三款专属引磁片：两款长度不同的磁吸式引磁片与一款背胶式引磁片，均内置强磁铁并带有专属图案，只需将引磁片贴附 / 吸附于手机背部，把 Blue Rose 底部凹槽对准引磁片即可轻松固定随行。

三款 Blue Rose 专属引磁片

此外，Blue Rose 还配备采样率指示灯：蓝色表示 PCM 解码 ≤ 48 kHz，绿色表示 PCM 解码 ≥ 88.2 kHz，白色表示原生 DSD 输出。

IT之家附详细参数如下：

Blue Rose 产品参数与包装配件

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