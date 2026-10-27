米哈游推出《崩坏 3》爱莉希雅 · 霁月婵娟高保真蓝牙耳机，礼盒 499 元

IT之家 10 月 27 日消息，米哈游新上架了一款《崩坏 3》爱莉希雅 · 霁月婵娟高保真蓝牙耳机礼盒，官方标价 499 元，10 月 31 日 20:00 开售。在此之前，米哈游还推出了一款同样基于水月雨轻巧豆 Dots 设计的《崩坏：星穹铁道》火花真无线蓝牙耳机，同样 499 元。

这款礼盒除耳机外还附赠霁月婵娟系列 · 收藏卡、霁月婵娟系列 · 马口铁徽章等专属角色周边，提供定制充电仓、定制耳机收纳包。

这款耳机采用“轻巧豆”设计，内含爱莉希雅专属语音，支持 LEAudio LC3、LHDC V，支持实时计算，支持自适应降噪，单耳续航约 8 小时（AAC），搭配充电仓可达 28 小时（AAC）。

参数方面，参考水月雨轻巧豆 Dots，它采用了 10mm 原木球顶异阻尼动圈单元（CCAW 轻量化线圈 + N52 高性能钕磁铁 + 全金属支架），支持 SBC / AAC，支持 B&K 5128 专业设备耦合调音，支持通过 Moondrop App 进行十段 PEQ 参数化调音；支持 RT-Adaptive 实时计算自适应主动降噪（RT-Adaptive ANC），四颗麦克风协同工作（含耳道内振动拾音），还有 AI+MIC ENC 智能通话降噪，支持语音增强与噪声抑制。

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